HLV Phan Thanh Hùng: “Cuộc đua vô địch sẽ rất khốc liệt !”

Mới đây, HLV Phan Thanh Hùng (Than Quảng Ninh) đã có cuộc phỏng vấn trên trang chủ của câu lạc bộ Than Quảng Ninh (Than QN). Ông có những chia sẻ rất cởi mở về nửa đầu mùa giải của Than QN ở cả hai đấu trường V-League và AFC Cup.

Đánh giá về đội nhà tại sân chơi Châu lục, HLV Phan Thanh Hùng chỉ có thể nói tóm gọn bằng từ “tiếc”. Ông Hùng cho biết: “Phải nhìn nhận thực tế là các đối thủ của chúng tôi ở sân chơi AFC Cup thực lực chỉ ngang bằng với Than QN, thế nhưng do lần đầu đội tham dự giải đấu quốc tế nên vẫn còn nhiều vấn đề chưa ổn, nhất là lực lượng thời điểm ấy vẫn chưa được tốt, nhiều cầu thủ dính chấn thương và chất lượng ngoại binh chưa như mong đợi. Tóm lại, có nhiều vấn đề chưa được như mong muốn, nên việc Than QN chia tay giải sớm khiến tôi rất tiếc.”

HLV Phan Thanh Hùng tỏ ra rất tự tin đội bóng của ông sẽ biết đứng lên đúng lúc. Ảnh: Minh Tú.

Trước mắt Than QN vẫn còn một trận đấu nữa tại AFC Cup 2017, trận đấu với Yadanarbon trên đất Myanmar. Đó là một trận đấu không dễ dàng và nó khiến đội bóng đất mỏ phải tập trung trở lại sớm hơn các đội khác. Theo lịch trình, V-League sẽ nghỉ giữa giai đoạn tới hơn 2 tháng, thế nhưng vì phải đá AFC Cup vào ngày 2/5 nên ngay tuần sau, Than QN sẽ phải tập trung trở lại để sẵn sàng cho trận đấu cuối. Mặc dù trận đấu này không còn mang nhiều ý nghĩa về mặt điểm số, nhưng nếu thắng, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ có sự chuẩn bị rất tốt về mặt tinh thần cho giai đoạn lượt về V-League.

Đánh giá về cuộc đua vô địch V-League, HLV người Đà Nẵng cho rằng sự cạnh tranh sắp tới sẽ là rất quyết liệt. Ông cho biết: “Tôi nghĩ, cuộc đua ngôi đầu ở giai đoạn sắp tới sẽ rất căng thẳng và quyết liệt, thậm chí phải đến vòng đấu cuối mới có thể xác định được nhà vô địch, tương tự mùa giải năm ngoái. Cứ nhìn vào BXH sau khi kết thúc giai đoạn 1 là có thể hình dung được, vì điểm số các đội rất sát nhau, chỉ cần 1-2 trận thắng là cục diện sẽ thay đổi ngay.”

Ông Hùng cũng khẳng định tham vọng vươn lên của đội là rất rõ ràng và khi cơ hội đến chắc chắn sẽ không bỏ lỡ: “Đã tham dự giải ắt phải có tham vọng tranh đoạt ngôi đầu. Than QN cũng thế. Tuy nhiên, thời điểm này chúng tôi chưa thể nói trước điều gì do vẫn còn quá sớm. Như đã nói, tôi đang tận dụng quãng nghỉ này để dưỡng quân cho giai đoạn nước rút và chắc chắn không bỏ qua cơ hội khi cờ đến tay.”

Nguyễn Giang - Thể thao Việt Nam | 16:00 24/04/2017