HLV Park Hang-seo: Đã đến lúc 'đập tan' dư luận

Vào lúc 16h00 ngày mai (09/12) các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên tại giải giao hữu M-150 trên đất Thái Lan. Đối thủ của đoàn quân HLV Park Hang-seo chính là U23 Myanmar. Hơn lúc nào hết, vị thuyền trưởng Hàn rất cần một chiến thắng để khẳng định giá trị của mình và hơn thế nữa là xua tan những hoài nghi, áp lực mà ông đang gánh chịu trong hơn 1 tháng qua.

Xua tan dư luận

Trận đấu mở màn triều đại của HLV Park Hang-seo với Afghanistan đã diễn ra một cách tẻ nhạt và khiến NHM bóng đá Việt Nam đặt dấu hỏi về tài năng thật sự của ông. Dù trận hòa không bàn thắng đó đã giúp ĐTQG Việt Nam có tấm vé chính thức đến Asian Cup tại UAE đầu năm 2019 nhưng chừng đó là chưa đủ để làm thỏa mãn các CĐV nước nhà.

HLV Park Hang-seo đã gọi tập trung đến 36 cái tên cho U23 Việt Nam lần này.

Những hoài nghi càng được đẩy lên cao khi nhìn vào bản danh sách sơ bộ của U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải giao hữu M-150 (tại Thái Lan) và VCK U23 châu Á (tại Trung Quốc) thể hiện sự bất ổn và khó hiểu. Bất ổn ở chỗ số lượng cầu thủ mà thầy Park gọi tập trung lên đến 36 cầu thủ- con số “khủng” nhất từ trước đến nay cho một đợt tập trung các cấp độ ĐTQG. Có thể hiểu rằng, “Ngài ngủ gật” không muốn bỏ sót một tài năng trẻ nào của bóng đá Việt và tạo cơ hội cho tất cả.

Sau khi sàng lọc, ông quyết định rút danh sách còn 27 cái tên. 9 cầu thủ bị loại trong đó có 6 trường hợp dính chấn thương và 3 không đáp ứng được chuyên môn. Nhưng khó hiểu ở chỗ trước khi chốt danh sách đi Thái Lan, ông lại gọi bổ sung thêm hai cái tên Nguyễn Trọng Đại và Phạm Xuân Mạnh. Một có màn trình diễn hết sức ấn tượng ở VCK U21 Quốc gia và được gọi hoàn toàn xứng đáng. Người còn lại quấn băng kín nơi đầu gối trái và thi đấu hết sức mờ nhạt trong trận chung kết U21 Viettel thua 0-3 trước U21 HAGL. Đội trưởng Trọng Đại của "Thể Công nhí" cho thấy dấu hiệu bất ổn về mặt thể lực khi lười di chuyển, tranh chấp tay đôi kém và mất hút trong cả trận so với tiền vệ Triệu Việt Hưng bên phía đội bóng phố Núi.

Thực tế cho thấy từ đầu giải, cầu thủ chơi nổi bật nhất của U21 Viettel là Nguyễn Hoàng Đức chứ không phải Trọng Đại. Liệu đây có phải là tính cầu toàn thể hiện sự bỡ ngỡ và bối rối trong suy nghĩ của HLV Park? Ông gọi thật nhiều để tuyển chọn nhưng phút cuối lại lộ ra đã có người "tư vấn" và có sự "cơ cấu" cho các cầu thủ khi lên tuyển.

HLV Park Hang-seo chăm chú theo dõi các cầu thủ trẻ tại giải U21 Quốc gia.

Vấn đề tương tự dễ thấy khi nhìn vào danh sách chấn thương của các tuyển thủ U23 trong đợt tập trung lần này. Hết Tiến Linh rồi Minh Vương, danh sách chấn thương lên đến con số 6. Có nghĩa ông không thật sự nắm rõ được tình hình của các cầu thủ tại CLB chủ quản. Nhưng cũng phải thông cảm cho HLV Park Hang-seo, vì lẽ trong thời gian qua, ông chỉ được “thị sát” V-League trong 2 vòng đấu cuối và giai đoạn hơn 1 tháng tại vị trên chiếc ghế nóng của bóng đá Việt Nam vẫn còn quá ngắn.

Ngoài ra, cựu trợ lý Guus Hiddink có 1 điểm sáng rất đáng được chờ đợi tại giải M-150 ở Thái Lan khi có sự hứa hẹn về mặt "cách tân" chiến thuật cho U23 Việt Nam. Theo dự đoán từ danh sách 27 cầu thủ, giới chuyên môn cho rằng ông sẽ sử dụng sơ đồ 3-5-2. Và nếu thành công, chí ít là trong trận đấu ngày mai, HLV Park sẽ đem đến sự in tâm nhất định và cùng các cầu thủ được ông gọi triệu tập xua tan những chỉ trích từ dư luận thời gian qua.

Biến áp lực thành động lực

Đầu tiên, áp lực đến từ VFF, một "đối tác" quan trọng của thầy Park. Thế nên ngay trong buổi ra mắt, ông thầy người Hàn đã vạch ra đường lối cực kỳ rõ ràng trong việc định hình lối chơi và hứa sẽ đưa bóng đá Việt Nam phát triển trong thời gian tại vị. Chính vì thế, ông cũng tự hiểu rằng những danh hiệu sẽ giúp ông chứng tỏ khả năng của mình với VFF và tạo nên niềm tin vững vàng.

Kế đến là sự kỳ vọng đến từ NHM bóng đá Việt Nam. Điều này không cần phải bàn vì đất nước hình chữ S luôn là nơi dành cho bóng đá một tình yêu cuồng nhiệt. Họ theo dõi từng bước chân của HLV Park trong công cuộc tái thiết ĐTQG và U23 Việt Nam, họ ủng hộ và trông chờ từ ông rất nhiều.

Vị thuyền trưởng người Hàn đã có màn ra mắt không mấy thành công sau trận hòa không bàn thắng với ĐT Afghanistan.

Trận hòa trước Afghanistan tại Mỹ Đình được NHM xem là một màn ra mắt nghèo nàn và chưa phản ánh đúng thực lực của các cầu thủ nước nhà. Song họ vẫn đặt niềm tin nơi HLV đến từ xứ sở Kim Chi, trước mắt là tại giải giao hữu cúp M-150.

Sau cùng là một áp lực vô hình đến từ sự thành công của GĐKT Chung Hae Seong ở HAGL. Cụ thể hơn, vị đồng nghiệp của thầy Park đã tương đối thành công trong việc thổi chất thép vào lối đá của HAGL với thành quả giúp đội 1 thi đấu tiến bộ ở giai đoạn cuối V-League 2017, hạn chế được số bàn thua (6 bàn/5 trận) và mới đây là chức vô địch của lứa U21 tại giải U21 Quốc gia.

Lối đá thực dụng nhưng không kém phần hoa mỹ đã giúp U21 HAGL đăng quang với thành tích đáng khâm phục: thắng 7, hòa 1 và chỉ để lọt lưới 1 bàn. HAGL đã không còn quan trọng tỷ lệ cầm bóng mà thay vào đó là sự khôn ngoan trong chiến thuật và chờ thời cơ kết liễu đối thủ.

NHM Việt Nam chờ đợi một chiến thắng của thầy trò Park Hang-seo trước U23 Myanmar vào ngày mai (09/12).

Sau cùng là áp lực từ bên kia chiến tuyến khi U23 Myanmar có sự chuẩn bị chu đáo và vừa có trận giao hữu với đội Các ngôi sao giải VĐQG Myanmar (MNL All Stars). Kết quả sau 90 phút, U23 Myanmar đã có kết quả khá khả quan trước MNL All Stars khi cầm chân họ với tỷ số 1-1. Cần phải nói thêm là U23 Myanmar có những cầu thủ giỏi như Than Paing, Sithu Aung hay Maung Maung Lwin. Tuy nhiên trong danh sách của HLV Gerd Zeise không có sự phục vụ của ngôi sao số một Aung Thu.

Những áp lực đó tuy nặng nề nhưng phút chốc sẽ trở thành động lực nếu thầy Park tự tin vào bản thân và vận dụng những con người đang có trong tay để tạo nên thành công. Dù rằng cúp M-150 lần này cũng chỉ là cơ hội để các đội bóng cọ xát, thử nghiệm đội hình trước đấu trường chính thức VCK U23 châu Á, nhưng một chiến thắng sẽ hóa giải tất cả những gánh nặng HLV Park Hang-seo đang gánh trên vai.

Đăng Huy - BongDa.com.vn - TTVN | 09:45 08/12/2017