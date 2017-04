HLV Minh Phương nói gì giúp Long An có điểm số đầu tiên

Đến làm khách trên sân Quảng Nam với chỉ 15 cầu thủ trong đội hình, Long An đã được giới chuyên dự đoán trước về đoạn kết buồn khi giai đoạn lượt đi khép lại. Nhưng trong bóng đá không có gì là không thể, đội bóng của Minh Phương đã chơi trận đấu hay nhất trong những vòng qua với 1 tinh thần thi đấu quật cường để có được 1 điểm rời sân Tam Kỳ, đồng thời khép lại chuỗi trận “bết bát.”

Minh Phương lần đầu tiên có điểm cùng Long An khi ngồi nghế nóng. Ảnh: Khánh Toàn.

Hơn ai hết, Minh Phương chính là người vui nhất trong trận hòa này của Long An, đây là điểm số đầu tiên cựu tiền vệ ĐTVN giành được từ khi tiếp quản đội bóng. Sau trận đấu, Minh Phương đã chạy ra ôm và động viên các cầu thủ cùng với 2 từ “cố lên” gửi đến các học trò của mình. Cuối cùng đội bóng miền Tây cũng đã có được điểm số đầu tiên sau 12 vòng đấu.

Chia sẻ về trận hòa của đội nhà, HLV Minh Phương cho biết: “Trước khi trận đấu này diễn ra, tôi đã nói với các cầu thủ của mình cố gắng thể hiện tốt những gì mình có, dù thắng dù thua cũng phải thi đấu hết mình. Như các bạn đã thấy, chúng tôi ra Quảng Nam chỉ với 15 cầu thủ, trong đó có vài cầu thủ bị chấn thương nhẹ, họ đã phải cắn răng thi đấu và giành được kết quả có lợi. Tôi xin cảm ơn các cầu thủ!”

Dù đã thi đấu rất cố gắng với tinh thần tuyệt vời, nhưng không thể phủ nhận yếu tố may mắn đã đứng về phía Long An khi lần lượt xà ngang và cột dọc cứu thua cho họ, cùng với đó là quả 11m “từ trên trời rơi xuống” giúp đội bóng miền tây gỡ hòa. Điều đó chứng tỏ thực lực đội bóng của HLV Minh Phương còn rất yếu. Họ cần phải cải thiện rất nhiều nếu muốn thành công trong cuộc đua trụ hạng.

Về vấn đề cải thiện chuyên môn ở lượt về để vượt lên khỏi đáy bảng, HLV Minh Phương tiết lộ: “Dĩ nhiên trong khoảng thời gian hơn 2 tháng chúng tôi sẽ bổ sung rất nhiều thứ, từ chiến thuật, thể lực, đấu pháp,... đương nhiên chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng trước những chấn thương hàng loạt của các trụ cột, chúng tôi phải tăng cường lực lượng mới mong thành công trong cuộc đua trụ hạng sắp tới.

Gặp khá nhiều khó khăn nhưng Long An vẫn có điểm trên sân Tam Kỳ - Quảng Nam FC. Ảnh: Khánh Toàn.

Dù có được kết quả khả quan trên sân Quảng Nam nhưng trước mắt Long An vẫn phải xếp “đội sổ” lượt đi, vì khoảng cách của họ đến đội tiếp theo là 2 điểm. Mặc dù vậy với 1 điểm có được, chấm dứt chuỗi trận thất bại, người hâm mộ Long An có lý do để chờ vào sự vùng dậy của đội nhà ở giai đoạn lượt về.

Khánh Toàn - Thể thao Việt Nam | 21:20 15/04/2017