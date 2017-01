HLV Long An: “Tôi chưa thấy trọng tài nào giơ bảng bù giờ hai lần”

Nhận xét về trận hòa 1-1 giữa Long An và Becamex Bình Dương, HLV Ngô Quang Sang chia sẻ: “Hôm nay tôi thật sự hài lòng về những gì các học trò của tôi đã thể hiện, thế nhưng thật đáng tiếc chúng tôi đã đánh rơi chiến thắng phút cuối. Sau khi trận đấu kết thúc và tỉ số 1-1, một số các học trò của tôi đã không giữ được bình tĩnh, kìm nén được cảm xúc họ đã bật khóc trên sân. Chính những hình ảnh này đã thể hiện họ đã chiến đấu, cống hiến hết mình.”

HLV Ngô Quang Sang tố cáo trọng tài đã sử dụng hai lần biển bù giờ trong 1 trận đấu. Ảnh: Đình Viên.

Lý giải về việc Long An bị gỡ hòa bằng bàn thắng trên chấm luân lưu 11m, đúng phút bù giờ HLV trưởng Long An nói: “Nếu hôm nay tổ trọng tài bắt chính xác, Long An đã có được chiến thắng, chứ không phải trận hòa. Tôi quan sát rất kỹ, nhiều tình huống Long An thoát xuống không việt vị, nhưng trọng tài biên vẫn căng cờ.

Trong khi trọng tài chính báo bù giờ 4 phút, tôi đã cho trợ lý bấm đồng hồ. Bên cạnh đó, sau khi hết 4 phút, trọng tài lại một lần nữa giơ thêm bảng bù giờ 1 phút. Có thể tôi không biết luật, nhưng tôi chưa từng thấy trọng tài nào giơ bảng bù giờ hai lần trọng trận đấu. Dù có được 4 điểm sau hai trận ra quân ở V-League 2017, thế nhưng đây là điều đáng thất vọng với Long An bởi những quyết định trọng tài. Bởi thực tế, nếu đúng hơn chúng tôi đã có được 6 điểm sau hai trận.”

Tổ trọng tài điều khiển sân Long An đang bị lên án mạnh mẽ. Ảnh: Đình Viên.

Theo đó, trận đấu trên sân Long An và Bình Dương đã bước vào phút bù giờ cuối cùng, đáng nói và chủ nhà Long An đang dẫn đội khách 1-0. Khi trọng tài chính Võ Minh Trí báo 4 phút bù giờ, khi 4 phút bù giờ đã đi qua, trong tài thứ tư Nguyễn Hiền Triết tiếp tục mang biển báo thêm 1 phút bù giờ. Với hai lần giơ bảng bù giờ trong 1 trận đấu, phía Long An phản đối cách làm việc của tổ trong tài này.

Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 20:00 13/01/2017