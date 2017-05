HLV Lê Thụy Hải: 'U20 Việt Nam không thắng là vô cùng đáng tiếc'

Quan sát cách chơi của đội bóng châu Đại Dương, ông Hải nhận xét: “Tôi không thấy họ có điểm gì hơn mình, ngoại trừ tầm vóc và thể lực. Đây nhé, họ cao hơn mình, sức hơn mình nhưng xoay xở kém, kỹ thuật thường, nếu không muốn nói là vụng về. Chiến thuật họ cũng chẳng có gì đặc biệt, cao như thế mà có đánh đầu được quả nào đâu, ngay cả đánh đầu phá bóng cũng chẳng hơn mình.”

Với một đối thủ như vậy, HLV Lê Thụy Hải cho rằng U20 Việt Nam không thắng là vô cùng đáng tiếc. “Đức Chinh chuyền ra quả đấy thì đúng là dọn cỗ rồi, bạn Hoàng Đức mới vào sân không thể nói là thể lực kém được, nhưng dứt điểm vội vàng quá. Hay ở đầu trận, Thanh Bình xử lý qua người quá hay nhưng kết thúc lại tồi.”

U20 Việt Nam tiếc nuối với ít nhất 2 cơ hội mười mươi có thể ghi bàn thắng.

Ông Hải nói vui, nếu World Cup U20 mà có thêm nhiều New Zealand thì Việt Nam tự nhiên được xếp vào hàng đội mạnh. Lần đầu tiên ông khen ngợi các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn, khi họ có tinh thần tốt, tự tin, dám chơi và tuân thủ kỷ luật.

“Theo tôi thì trận này, không có cầu thủ Việt Nam nào chơi kém cả. Những trường hợp thay ra thì là do hết sức thôi. Còn lại, đặc biệt hàng hậu vệ chơi tập trung, đa số tình huống giải quyết an toàn, thủ môn Tiến Dũng thì xuất sắc rồi, không cần khen nữa.”

Tuy vậy, điều khiến ông Hải “lơ” băn khoăn là dấu ấn chiến thuật từ BHL U20 Việt Nam vẫn chưa rõ ràng, dù đội bóng đã có sự lột xác so với những trận giao hữu gây thất vọng trước giải.

Ông phân tích: “Chúng ta cầm bóng nhiều hơn, khéo léo hơn, nhưng chưa có tổ chức để đập tường nhỏ lấn sân hay lôi kéo họ tạo ra khoảng trống. Những cơ hội có thể “ăn” được New Zealand thực sự không nhiều. Các tình huống đến tôi nghĩ là tự phát và do đối thủ tự mắc sai lầm chứ không phải do tập luyện.”

Sau lượt trận đầu tiên, HLV Lê Thụy Hải nhận định rằng U20 Việt Nam đang đứng trước một bài toán khá hóc búa. “Theo kinh nghiệm của tôi, chúng ta đừng dốc hết sức ra đá với Pháp, mà nên dồn toàn lực vào trận Honduras. Cơ hội của chúng ta nằm ở trận cuối cùng cơ.”

Ông Hải chứng kiến Pháp ghi 3 bàn thắng vào lưới Honduras và thừa nhận, dù U20 Việt Nam chơi được với tất cả khả năng thì cũng khó chống được một trận thua trước đội mạnh nhất bảng. Trong khi đó, nếu cầu thủ quan trọng hết sức hoặc dính thẻ không đá được trận gặp Honduras thì rất tiếc.

“Tôi cho rằng anh Tuấn sẽ có tính toán hợp lý cho 2 trận còn lại. Phân bổ sức thế nào với U20 Pháp để vẫn giữ được lực lượng mà không thua nhiều quá. Đang được kỳ vọng thế này mà thua nhiều quá thì cũng không tiện,” ông chốt lại.

Quốc Bảo | 21:11 22/05/2017