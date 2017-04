Hazard nói KHÔNG với băng đội trưởng Chelsea

Chiếc băng thủ quân của The Blues hiện tại do John Terry nắm giữ. Tuy nhiên, trung vệ kì cựu này sẽ chia tay sân Stamford Bridge vào cuối mùa giải này. Do đó, việc tìm kiếm một người kế thừa xứng đáng đang là câu hỏi đặt ra cho ban huấn luyện đội bóng.

Hazard từ chối làm đội trưởng Chelsea.

Eden Hazard nổi lên như một trong số những ứng viên hàng đầu bởi tài năng vượt trội của mình. Tuy nhiên mới đây, ngôi sao người Bỉ cho rằng bản thân anh vẫn chưa đủ năng lực để giữ tấm băng thủ quân. Hazard cho biết: "Tôi nghĩ một vài cầu thủ khác có thể trở thành đội trưởng mới của Chelsea.

Trên tuyển Bỉ, tôi không biết mình có phải là một người đội trưởng đủ tốt. Tuy nhiên tôi vẫn phải gánh lấy trọng trách đó trên sân. Ngoài đường biên tôi không thích nói chuyện nhiều. Tại Anh, vị trí thủ quân rất quan trọng và nói rất nhiều, giúp đồng đội có thêm sự sẵn sàng cho trận đấu. Tôi không phải mẫu cầu thủ như vậy. Tôi có thể nói chuyện với bàn chân của mình. Tôi nghĩ Terry, Cahill, Azpilicueta và kể cả Fabregas có thể làm tốt. Họ xứng đáng giữ băng thủ quân."

Hiện tại, Cahill đang là đội trưởng của Chelsea. HLV Antonio Conte và các cộng sự vẫn chưa đưa ra quyết định của mình cho đến khi mùa giải mới bắt đầu.

Chiêm ngưỡng tài năng của Hazard:

