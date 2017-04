Chỉ vài giờ trước khi diễn ra trận đấu trong khuôn khổ vòng tứ kết UEFA Champions League giữa Borussia Dortmund và AS Monaco, chiếc xe bus chở đội bóng Dortmund từ khách sạn tới sân vận động Signal Iduna Park đã bị tấn công. Theo các thông tin chính thức từ phía cảnh sát Dortmund, ba vụ nổ đã gây hư hỏng nặng cho chiếc xe bus chở đội bóng.

Cầu thủ Dortmund sau vụ khủng bố đêm qua. Ảnh: The Guardian.

"Toàn đội rất sốc," Hans-Joachim Watzke, giám đốc điều hành Dortmund nói. "Nhưng chúng tôi phải vượt qua chuyện này. Về mặt lý thuyết, trận đấu vẫn có thể diễn ra. Tuy nhiên tôi tin ngày mai tất cả mọi người sẽ đoàn kết với nhau hơn."

Theo tường thuật từ The Guardian, trước khi được đưa tới bệnh viện trong thành phố để tiến hành phẫu thuật, trung vệ Marc Bartra - người bị thương nặng nhất trong vụ tấn công này tỏ ra khá bình tĩnh. Thủ môn của AS Monaco, Danijel Subasic chia sẻ trên nhật báo 24sata của Croatia cho biết: "toàn đội đang được ở nơi an toàn trong sân vận động, nhưng cảm thấy thật kinh khủng".

Tuy nhiên, rất nhiều cổ động viên AS Monaco đã thể hiện tinh thần đoàn kết với đội chủ nhà. Khi được cảnh sát thông báo trận đấu sẽ bị hoãn đến ngày hôm sau (23g45 tối 12/04, theo giờ Việt Nam), cổ động viên Monaco đã đồng thanh hô “Dortmund! Dortmund!” - như một cách biểu thị sự ủng hộ và đồng cảm với những gì phía Dortmund phải trải qua.

Về phía Dortmund, họ cũng có những hành động hết sức tuyệt vời. "#bedforawayfans" - "chỗ ngủ cho CĐV đội khách" hay "tableforawayfans' - "bữa ăn cho các CĐV đội khách" là hai dòng hashtag được trang Twitter chính thức của CLB đăng tải. Bất kỳ một cổ động viên AS Monaco không có chỗ ngủ lại qua đêm (để theo dõi trận đấu ngày hôm sau), có thể tìm kiếm chỗ ngủ từ các CĐV Dortmund. Theo tường thuật, rất nhiều CĐV Monaco đã được CĐV Dortmund tiếp đón nồng hậu.

CĐV Dortmund tiếp đón CĐV Monaco. Ảnh: Twitter. Trang Twitter chính thức của Barcelona, Arsenal cũng giành những lời chúc tốt đẹp nhất cho Marc Bartra. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tuyên bố: "FIFA lên án những hành động đã xảy ra ở Dortmund, chúng tôi chờ thông tin chi tiết về vụ việc từ các cơ quan chức năng. Đồng cảm sâu sắc với mọi người ở Dortmund, CĐV hai đội và mong những điều tốt đẹp nhất xảy đến với cầu thủ của Dortmund, Marc Bartra. Chúc anh ấy mau bình phục."

NT - Thể Thao Việt Nam | 10:00 12/04/2017