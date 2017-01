Hà Nội FC sẽ bảo vệ thành công chức vô địch V.League 2017?

Hà Nội FC đã không có bước chuẩn bị tốt cho mùa giải 2017 khi để thua Than Quảng Ninh trong trận tranh Siêu cúp quốc gia 2016 diễn ra hôm 29/12 vừa qua. Trao đổi với báo chí trong nước trước thềm mùa giải mới, HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận có chút tiếc nuối khi phải nhìn Than Quảng Ninh đăng quang ngay trên sân nhà: “Thật sự chúng tôi rất tiếc khi vuột mất cơ hội ở loạt đá luân lưu 11m. Từ đầu trận đấu, chúng tôi đã xác định phải giành được Siêu cúp để lấy may mắn cho cả mùa giải, tiếc là không thực hiện được điều ấy”.

Hà Nội FC không có bước chạy đà tốt cho V.League 2017.

Tuy nhiên, HLV Chu Đình Nghiêm cũng cho rằng thất bại ở trận tranh Siêu cúp quốc gia 2016 vừa qua cũng mang đến những điểm tích cực cho đội bóng thủ đô. Bởi theo vị chiến lược gia họ Chu thì: “Việc không giành được Siêu cúp khiến chúng tôi có chút tiếc nuối, nhưng thực tế nó vẫn có những cái hay nếu nhìn theo hướng tích cực. Theo đó, nhưng điểm yếu và mặt hạn chế lộ ra ở trận Siêu cúp sẽ giúp chúng tôi rút kinh nghiệm và có những điều chỉnh tốt hơn khi chính thức bước vào mùa giải mới, chẳng hạn sự thiếu tập trung ở hàng thủ”.

Trong cuộc trao đổi của mình, HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC đánh giá năm nay Than Quảng Ninh, FLC Thanh Hoá, Hải Phòng… sẽ là những ứng viên sáng giá cho cuộc đua ngôi đầu của V.League 2017. Mặc dù vậy, HLV Chu Đình Nghiêm cũng tự tin cùng các học trò nỗ lực bảo vệ thành công chức vô địch ở mùa giải năm nay khi cho biết: “Cần nhắc thêm một chi tiết bên lề, đầu mùa giải năm ngoái chúng tôi cũng thất bại ở trận Siêu cúp, nhưng cuối mùa lại vô địch V.League nên… biết đâu được”.

Đức Văn | 14:51 31/12/2016