Góc Serie A: Empoli đã bắt đầu run

Trước cuộc tiếp đón Pescara, Empoli đã trải qua một chuỗi trận tệ hại. Kể từ sau chiến thắng trước Udinese vào cuối tháng Một, đội bóng của Jose Mauri đã trải qua chín trận liên tiếp không thể giành chiến thắng. Trong chín trận đấu ấy, thầy trò ông Giovanni Martusciello chỉ có được một điểm duy nhất. Vì vậy, việc chỉ phải đối đầu với đội bóng đang đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng như Pescara rõ ràng là cơ hội không thể tốt hơn để Empoli có thể dễ dàng giành trọn vẹn ba điểm, qua đó cắt đứt chuỗi trận không biết đến mùi chiến thắng.

Trận hòa đáng tiếc trước Pescara khiến Empoli đã không còn xa nhóm xuống hạng. Ảnh: il BiancoNero.

Niềm tin ấy ngày càng có cơ sở, khi bàn thắng đã đến với đội chủ nhà ngay từ phút thứ tám. Cái nắng gay gắt ở Carlo Castellani đã làm cho các cầu thủ Pescara gặp khó khăn trong việc thích nghi và sớm bị thủng lưới. Từ một pha ném biên bên cánh phải, bóng được đưa thẳng vào vòng cấm của đội khách. Sau những pha phối hợp một chạm, bóng đến chân của Omar El Kaddouri và cầu thủ người Bỉ nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Fiorillo. Bàn thắng đến rất sớm làm cho không khí trên các khán đài trở nên cuồng nhiệt.

Tuy nhiên, niềm vui của các tifosi yêu mến Empoli đã không thể kéo dài đến hết hiệp một. Họ quên mất rằng mặc dù Pescara đang đứng cuối bảng xếp hạng, nhưng huấn luyện viên của đội khách là Zdenek Zeman, một người đam mê bóng đá tấn công. Chỉ cần một tình huống sơ hở trong phòng ngự, Maccarone và các đồng đội đã phải trả giá. Phút thứ 31, đội chủ nhà để mất bóng. Ngay lập tức, Pescara tổ chức phản công. Bẫy việt vị của Empoli đã không thành công, bóng đến chân của Caprari. Hàng hậu vệ của Empoli, đặc biệt là thủ môn Skorupski bị biến thành những gã hề. Caprari dễ dàng đem về bàn thắng san bằng cách biệt. Thời gian còn lại, dù đã rất cố gắng nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi, hai đội rời sân với một kết quả hòa. Với thầy trò ông Giovanni Martusciello, trận hòa này chẳng khác nào một trận thua. Chuỗi trận không thắng của Empoli đã nâng lên con số mười.

Mặc dù ở mùa giải năm nay, Empoli đã an phận ở vị trí thứ mười bảy trong suốt một quãng thời gian dài, nhưng đội bóng của Maccarone vẫn không bận tâm quá nhiều. Các đối thủ ở phía sau Empoli là Palermo, Pescara và Crotone tỏ ra quá yếu, không đủ sức để leo lên nhóm an toàn. Tuy nhiên, hiện tại, mọi chuyện đã khác. Trong khi đội bóng chủ sân Carlo Castellani vẫn đang thi đấu bạc nhược, thì Crotone đã âm thầm nuôi hi vọng trụ lại Serie A. Hai trận đấu gần nhất, Crotone đều giành được chiến thắng, và ấn tượng nhất chính là việc giành được ba điểm trước Inter Milan, đội bóng đang quyết tâm giành vé dự cúp châu Âu.

Empoli cần phải cẩn trọng nếu không muốn để mọi thứ trở nên quá muộn. Ảnh: Corriere dello Sport.

Nếu nhìn lại một cách công bằng, thì việc Empoli để thua quá nhiều trong các trận đấu đã qua cũng là một điều dễ hiểu. Trong chuỗi mười trận đã qua, đối thủ của thầy trò ông Giovanni Martusciello đa số đều là những đối thủ rất mạnh như Inter Milan, Juventus, Lazio, Napoli, AS Roma. Song, những trận đấu còn lại, việc Empoli không thể giành được chiến thắng dù chỉ một lần thì rất khó để chấp nhận. Trước Crotone, Empoli dễ dàng để đối thủ ghi được bốn bàn và chỉ một lần duy nhất đưa bóng vào lưới đội chủ nhà. Trong cuộc tiếp đón Genoa, một đội bóng đang gặp khủng hoảng, các học trò của ông Giovanni Martusciello đã hào phóng trao cho đối thủ ba điểm mang về. Và vào trận đấu vừa qua với Pescara, viêc chỉ giành được một điểm rõ ràng là không thể chấp nhận được. Đó đều là những kết quả vô cùng đáng thất vọng với Empoli, đòi hỏi đội bóng này phải nhanh chóng tìm ra lối thoát khỏi khủng hoảng.

Lúc này đây, các tifosi của Empoli đang cảm thấy lo lắng. Chỉ cần một trận thua nữa thôi, rất có thể thầy trò ông Giovanni Martusciello sẽ bị Crotone vượt qua. Đáng lo hơn, khi những đối thủ tiếp theo của họ là Fiorentina và AC Milan. Empoli cần một chiến thắng, nhưng điều ấy vẫn còn rất khó khăn. Những người yêu mến Empoli sẽ còn bị thử thách lòng kiên nhẫn thêm một thời gian nữa.

(Bạn đọc: Faro)

Thể thao Việt Nam | 20:05 13/04/2017