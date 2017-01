Góc nhìn: M.U đích thực trở lại, Liverpool nên dè chừng! - Bóng Đá

Giai đoạn đầu mùa giải năm nay, khi Jose Mourinho vẫn còn loay hoay với những toan tính của mình cũng là thời điểm Manchester United thi đấu vật vờ, kèm với đó là những kết quả hết sức tệ hại, trong đó có thất bại trước Manchester City hay Chelsea.

Man United đang có phong độ ấn tượng.

Khi đó, Mourinho gần như không biết phải xoay sở như thế nào để vực dậy 'con tàu đắm' Manchester United. Mourinho bất lực trên băng ghế huấn luyện, chỉ biết quát tháo và giận giữ. Thầy bế tắc là thế, học trò trên sân như Paul Pogba hay Zlatan Ibrahimovic cũng gây thất vọng không kém.

Tuy nhiên, với sự lao động cật lực và kiên nhẫn, Mourinho đã dần phát kiến ra lối chơi tối ưu cho Quỷ đỏ. Pogba khẳng định được giá trị 89 triệu bảng, còn Ibrahimovic thì ghi bàn tằng tằng. Minh chứng cho sự thăng hoa của Manchester United chính là 8 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường (13 trận bất bại).

Phong độ cao đó giúp Manchester United hiện chỉ còn cách Top 4 Ngoại hạng Anh đúng 2 điểm. Cuối tuần này, Man United sẽ có trận tử chiến với Liverpool trên sân nhà Old Trafford. Với những gì Quỷ đỏ đang thể hiện, cựu danh thủ Didi Hamann thừa nhận, Liverpool cần phải hết sức cẩn trọng.

Liverpool sẽ thiếu vắng Mane trong trận gặp Man United.

Chia sẻ quan điểm của mình trên kênh Sky Sports, Didi Hamann khẳng định: "Mane là cầu thủ quan trọng nhất của Liverpool nửa đầu mùa giải này nhưng lại vắng mặt do bận dự CAN Cup. Trong khi đó, Man United lại đang có phong độ quá ấn tượng vì thế, không khó để thấy, Man United có cửa giành chiến thắng hơn so với Liverpool trong cuộc chạm trán lần này.

Cách đây ít tuần, sẽ là điên rồ nếu nói rằng, Man United có thể cạnh tranh một suất dự Champions League nhưng lúc này đây, họ đã thu hẹp khoảng cách với Top 4 xuống chỉ còn 2 điểm. Man United của Jose Mourinho đã trở lại với hình ảnh hủy diệt quen thuộc và là đội bóng đáng xem nhất ở Ngoại hạng Anh trong phần còn lại của mùa giải.

Khoảng cách 10 điểm so với Chelsea không phải là ít nhưng với một đội hình thiện chiến đang có trong tay, Jose Mourinho có thể giúp Man United bay cao trên BXH khi mùa giải này kết thúc. Sự thật là Man United hiện tại rất khó để đánh bại."

Ở trận lượt đi trên sân Anfield, Liverpool dù rất cố gắng nhưng không thể kết liễu được Manchester United và đành chấp nhận kết quả hòa 0-0. Với Manchester United, nếu đánh bại Liverpool, cơ hội để họ lọt vào Top 4 càng trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết.

Video trận Liverpool 0-0 Man United:

Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 22:50 10/01/2017