Góc nhìn: Không Mane - 'Klopp khóc, Mourinho cười'

Còn nhớ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, Liverpool đã phải chi đến 34 triệu bảng để thuyết phục Southampton nhả Sadio Mane. Khi Mane mới 'chân ướt, chân ráo' cập bến Anfield, đã xuất hiện không ít ánh mắt nghi ngờ về khả năng thành công của chân sút người Senegal tuy nhiên, anh đã làm tất cả phải suy nghĩ lại.

Theo đó, với sức mạnh càn lướt, tốc độ thượng thừa cùng khả năng đột phá khá tốt, Mane luôn khiến mọi hàng thủ phải chao đảo. Rất nhiều CĐV The Kop đã ví von Mane với Luis Suarez trước đây nhờ mang lại sự đột biến rất cao trong mỗi đường lên bóng của Liverpool.

Mane rất quan trọng với Liverpool.

Tuy nhiên, khi mà mùa giải chuẩn bị bước vào giai đoạn chạy nước rút, Liverpool lại không có được sự phục vụ của Sadio Mane. Lý do là bởi, Mane bận trở về châu Phi tham dự CAN Cup. Và ngay trong trận bán kết lượt đi League Cup, The Kop đã nếm trái đắng trước Southampton. Theo quan điểm của Jamie Redknapp thì việc Mane vắng mặt sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến lối đá của Liverpool thời gian tới.

Chia sẻ trên kênh Sky Sports, Jamie Redknapp khẳng định: "CĐV Liverpool đã bắt đầu lo lắng khi Mane không có mặt. Bằng chứng là trong trận thua Southampton vừa qua, lối chơi tấn công của Liverpool đã không còn mạch lạc như thường thấy.

Trước Southampton, Liverpool không khác gì đội bóng mà chúng ta chứng kiến ở mùa giải trước. Điều đó cho thấy, Mane đã thay đổi rất nhiều cách Liverpool vận hành lối chơi. HLV Jurgen Klopp chắc chắn đang phải đau đầu tìm phương án thay thế Mane trong trận đấu sắp tới."

Mourinho có lý do để vui mừng.

Vòng 21 Ngoại hạng Anh cuối tuần này, Liverpool sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn trước một Manchester United đang đạt phong độ cực cao với 9 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Theo Jamie Redknapp, không có Mane, tình hình của Liverpool sẽ càng thêm chông gai.

"HLV Jose Mourinho hiểu rõ sự lợi hại của Mane do đó, khi cậu ấy không có mặt trong đội hình xuất phát, Mourinho có lý do để mừng thầm. Nếu có Mane, Manchester United sẽ phải dè chừng những đợt phản công của Liverpool. Ngược lại, họ sẽ càng mạnh dạn đẩy đội hình dâng cao hơn nữa," Jamie Redknapp nhận định thêm.

Không ngoa khi nhận định rằng, Mane đã thực sự nâng cấp hàng công Liverpool mùa giải này khi kết hợp nhuần nhuyễn với những vệ tinh xung quanh như Roberto Firmino, Philippe Coutinho hay Adam Lallana. Vì vậy, việc thiếu vắng Mane ở trận derby nước Anh là một điều cực kỳ bất lợi dành cho Liverpool trong bối cảnh họ vừa trải qua những trận đấu hết sức thất vọng.

Video tầm quan trọng của Mane:

Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 10:40 12/01/2017