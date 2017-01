Góc Liverpool: Thôi thì đành vậy! - Bóng Đá

Kết thúc lượt trận vòng 19 Ngoại Hạng Anh, có thể nói là sự tự tin của HLV Klopp và các học trò đã được đẩy lên rất cao với thắng lợi rất thuyết phục trước một đối thủ lớn như Man City. Thời điểm đó, những phát biểu đầy tham vọng về việc lật đổ Chelsea để giành lấy ngôi vương cũng đã được thầy trò HLV Klopp thay nhau đưa ra.

Liverpool một lần nữa để mất điểm trước các đội bóng 'nhỏ'.

Hoàn toàn có thể hiểu cho tâm trạng của thầy trò HLV Klopp, vì vào ngày 05/01 tại vòng 20 tới đây cơ hội để Liverpool có thể thu hẹp khoảng cách với Chelsea xuống còn 3-4 điểm là rất lớn, khi Chelsea sẽ có trận đấu hứa hẹn nhiều khó khăn trước Tottenham. Tuy nhiên khi mà Chelsea còn chưa ra sân thi đấu, thì Klopp và các học trò đã phải đón nhận một gáo nước lạnh trong chuyến làm khách tới sân Ánh Sáng của Sunderland vào ngày hôm qua.

Trước Sunderland, Liverpool vẫn triển khai một lối chơi tấn công đầy nhiệt huyết như thường lệ, và những bàn thắng của đã đến sau các tình huống lập công của Daniel Sturridge và Sadio Mane. Tuy nhiên với một vài giây lóng ngóng, nghiệp dư khi hỗ trợ phòng ngự của Emre Can và chính Mane, Sunderland đã nhận được tới 2 quả 11m và đương nhiên một tiền đạo kỳ cựu như Jermain Defoe đã không bỏ qua những cơ hội này để mang về các bàn thắng cho Mèo Đen.

Kết quả cuối cùng là The Kop đã bị Mèo Đen cầm hòa 2-2 trong một trận đấu mà họ đã chơi hay hơn, một trận đấu mà đáng ra họ phải có được 3 điểm như dự đoán của nhiều người trước đó. Một trận hòa mà chẳng khác nào một trận thua của thầy trò HLV Klopp, một đòn giáng rất mạnh vào tham vọng vô địch của Lữ Đoàn Đỏ.

Video trận hòa 2-2 của Liverpool trước Sunderland

Xét về kết quả, việc Chelsea có thể sẽ mất điểm trước Tottenham, khoảng cách của Liverpool với The Blues nhiều khả năng sẽ vẫn được duy trì ở mức 5 hoặc 6 điểm, và cơ hội để Liverpool giành ngôi vương vào cuối mùa là vẫn còn. Tuy nhiên xét về màn trình diễn của The Kop trước Sunderland, có thể thấy dù Chelsea có mất điểm tại vòng 20 này hay không, thì đoàn quân của HLV Klopp cũng khó có thể đuổi kịp.

Vì sao? Đơn giản vì bản lĩnh của Liverpool so với The Blues lúc này là quá chênh lệch. Ở Liverpool, họ luôn đá rất hay trước các đội bóng lớn, bằng chứng là vừa hạ gục Man City. Nhưng cũng với một đội hình như thế, The Kop lại thường chơi rất kém trước các đội bóng nhỏ như Sunderland. Mùa này, Liverpool chỉ mới trải qua 7 trận không thắng, trong đó 4 trận là trước các đội bóng bị đánh giá yếu hơn như các trận thua trước Burnley và Bournemouth.

Có lẽ không chỉ riêng gì mùa này, mà ngay cả trong những mùa giải tiếp theo, nếu Klopp không thể mau chóng khắc phục căn bệnh 'mất điểm' trước các đội bóng nhỏ, thì rất khó để Liverpool có thể chạm tay được vào chức vô địch tại Ngoại Hạng Anh.

Xú - Thể thao Việt Nam | 15:45 03/01/2017