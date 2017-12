Góc chiến thuật: Klopp và bước đột phá trong sơ đồ 3 hậu vệ

Liverpool là đội bóng mới nhất ở Premier League thử nghiệm sơ đồ 3 hậu vệ. Trước đó Jurgen Klopp thường sử dụng đội hình 4-3-3, hay gần đây là 4-2-4. Tuy nhiên việc phải làm khách trên sân của Brighton trong bối cảnh không có Joe Matip và Joe Gomez, Ragnar Klavan thì ngồi dự bị, Klopp đưa ra ý tưởng khá lạ lẫm khi kéo Emre Can và Georginio Wijnaldum lùi sâu về hàng phòng ngự, cùng với Lovren tạo thành hàng hậu vệ 3 người trong sơ đồ 3-5-1-1.

Sơ đồ 3 hậu vệ mà Klopp sử dụng.

Từ đầu mùa giải, Liverpool rất dễ bị dính những đòn phản công. Họ không có một cầu thủ có khả năng che chắn cho hàng phòng ngự bốn người giống như Fernandinho hay Sergio Busquets. Vì vậy, trong trận đấu với Brighton, Jurgen Klopp đã sử dụng Jordan Henderson và James Milner hỗ trợ cho 3 trung vệ phía sau họ. Mohamed Salah được chơi tự do sau lưng Roberto Firmino, còn Philippe Coutinho hoạt động như một tiền vệ sáng tạo nhưng lùi sâu hơn.

Việc để hai tiền vệ như Emre Can và Wijnaldum đá trong vai trò trung vệ khiến Liverpool dễ dàng luân chuyển bóng từ phần sân nhà, giúp họ kiểm soát thế trận tốt hơn. Nếu như Can không hề lạ lẫm với vị trí này bởi anh từng được cựu HLV Brendan Rodgers sử dụng ở vị trí hậu vệ phải lẫn trung vệ khi ông còn tại vị thì Wijnaldum dường như không quá tự tin ở vai trò mới mà anh đang đảm nhiệm. Cầu thủ người Hà Lan chỉ thực hiện những đường chuyền ngang cho Dejan Lovren hoặc chuyền ngược trở lại cho Simon Mignolet chứ không táo bạo như người đồng đội ở phía đối diện. Tuy nhiên với sự hỗ trợ của Wijnaldum phía bên trái cho phép Andy Robertson thoải mái dâng cao tấn công. Do đó Liverpool mở rộng được mặt sân và tạo ra không gian cần thiết để tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

Đây có phải là phương án tối ưu của Liverpool?

Những hậu vệ cánh mở ra nhiều khoảng trống trên sân giúp cho Coutinho có nhiều không gian và nhiều phương án để xử lý hơn. Tiền vệ người Brazil có màn trình diễn có thể nói là hay nhất từ đầu mùa. Các cầu thủ Brighton gặp rất nhiều khó khăn trong việc theo kèm bởi sự cơ động của đối thủ.

Chấn thương khiến Klopp buộc phải có những thay đỏi mạnh mẽ trong việc sắp xếp đội hình. Chiến thắng ấn tượng trước Brighton dường như đã giúp chiến lược gia người Đức tìm ra được phương án tối ưu cân bằng được khả năng tấn công lẫn phòng ngự của The Kop. Đây là một bước tiến rất quan trọng với đội chủ sân Anfield vào thời điểm này. Tuy nhiên đây cũng là một phương án khá rủi ro bởi những hậu vệ “không chuyên” như Can và Wijnaldum. Đặc biệt là đối với Emre Can, một cầu thủ thường xuyên mắc lỗi vị trí.

Endo - Bongda.com.vn - TTVN | 19:50 04/12/2017