Góc BLV Vũ Quang Huy: Real sẽ vô địch La Liga - Bóng Đá

*Cả Barcelona và Real Madrid đều giành chiến thắng thuyết phục. Ông nhận định về gì về các kết quả này? Phải chăng Real Madrid sắp tiến đến gần ngôi vô địch?

- Việc Barcelona và Real cùng giành chiến thắng cuối tuần qua sẽ khiến cho cuộc đua vô địch La Liga mùa này trở nên khó lường hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn nghiêng về khả năng Real vô địch cao hơn so với Barcelona.

Barcelona và Real cùng giành chiến thắng cuối tuần qua

Có ý kiến cho rằng việc Real còn thi đấu ở mặt trận Champions League sẽ là lợi thế cho Barcelona. Nhưng tôi thì không nghĩ thế. Vì mối bận tâm của thầy trò Zidane có chăng chỉ là trận chung kết, chứ vòng bán kết xem như đã xong sau khi họ giành chiến thắng 3-0 trong trận lượt đi trước Atletico.

*Có nhiều ý kiến cho rằng, việc Real sở hữu một đội hình B mạnh là lý do khiến họ vô địch La Liga?

- Chuẩn xác! Ngoài việc đội hình có chiều sâu tốt hơn, việc trong tay HLV Zidane có nhiều cầu thủ có khả năng quyết định trận đấu tốt cũng được xem là lợi thế lớn. Bên cạnh đó, tinh thần phấn chấn, phong độ đang thăng hoa… cũng là những yếu tố giúp cho Kền kền trắng đứng trên bục cao nhất của La Liga mùa này. Cứ nhìn cái cách đội hình hai của Real hủy diệt trên sân Granada ở vòng đấu vừa qua thì hiểu rõ hơn.

Đội hình hai của Real hủy diệt trên sân Granada ở vòng đấu vừa qua La Liga

*Ở Serie A, sau khi Juventus bị Torino cầm hòa, AS Roma đã thắng AC Milan đậm đà. Liệu có còn hy vọng nào cho các đối thủ bám đuổi, trong cuộc đua vô địch?

-Tôi nghĩ là không còn cơ hội nào cho những đội xếp sau. So tiềm lực giữa “Bà đầm già” với 2 đối thủ đang xếp sau là AS Roma và Napoli, khoảng cách 9 – 10 điểm mà mình tạo ra hiện giờ là quá lớn và không thể san lấp. Thậm chí, Juventus còn thảnh thơi tính cửa chung kết Champions League cho mình khi chiếm lợi thế lớn thắng 2-0 bán kết lượt đi ngay trên sân của Monaco.

*Ông nhận định gì về cuộc đua top 3, qua đó giành một suất dự Champions League mùa tới?

- Trên lý thuyết thì cơ hội vẫn còn cho 4 đội xếp sau Juventus là AS Roma, Napoli, Lazio và Atalanta. Trong cuộc đua này, tôi đánh giá AS Roma và Napoli cao hơn, không chỉ nhờ họ có lợi thế về điểm số trước vạch đích. Đơn giản so với Lazio và Atalanta, As Roma và Napoli có lực lượng hùng hậu, phong độ và tính ổn định cao hơn.

Dù hủy diệt Milan, không còn nhiều cơ hội vô địch cho Roma

*Ở Ligue 1, liệu PSG có thể lật ngược thế cờ, khi mà AS Monaco vẫn đang băng băng về đích?

- Nhận định của tôi là AS Monaco sẽ vô địch League 1 mùa này, vì PSG đã giành chức vô địch nhiều rồi nên họ không còn khát khao nữa. Mục tiêu của đội bóng chủ sân Công viên các Hoàng tử mùa này là mặt trận Champions League. Vì vậy, sau khi bị đánh bật khỏi sân chơi này, họ gần như hết động lực và không còn thiết tha gì nữa.

*Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 09:03 09/05/2017