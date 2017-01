'Giroud chỉ được cái may mắn'

Đây chỉ là một pha bóng ăn may của Giroud.

Trong thắng lợi 2-0 của Arsenal trước Crystal Palace tại vòng 19 Ngoại Hạng Anh, Olivier Giroud đã có một bàn thắng theo kiểu 'bọ cạp' cực kỳ đẹp mắt, và pha lập công này đang trở thành đề tài rất nóng trong cộng động những người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.

Tuy nhiên trong một chia sẻ mới đây, cựu danh thủ Graeme Souness lại cho rằng đây chẳng qua chỉ là một bàn thắng được hỗ trợ quá nhiều từ sự may mắn, và không hoàn toàn xứng đáng được ca tụng như thời gian qua. Cụ thể cựu HLV của Newcastle đã cho biết:

"Đó rõ ràng là một pha bóng quá may mắn, và bóng có thể bay đến bất cứ đâu. Giroud biết rõ mình chẳng làm được gì nhiều trong pha bóng đá, và tất cả những gì anh ấy có thể chỉ là cố gắng chạm vào bóng, và may mắn cho anh ấy là một thứ đều quá hoàn hảo và cộng với một chút may mắn bóng đã đi vào lưới."

Thực tế bản thân Giroud cũng đã lên tiếng khẳng định anh đã gặp may trong tình huống này khi cho biết: "Không khó để nói rằng đây là bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi. Trong tình huống đó, điều duy nhất tôi có thể làm là thực hiện một cú đánh gót. Hoàn toàn là may mắn, tôi đã được một sự may mắn rất lớn."

Video bàn thắng 'bò cạp' của Giroud

