FIFA và động thái mới nhất 'ưu ái' Ronaldo giành danh hiệu The Best 2017

Từ năm 1991 đến năm 2009, FIFA có giải thưởng dành cho cầu thủ hay nhất thế giới hàng năm mang tên FIFA World Player. Sau đó, 2 giải thưởng danh giá của FIFA và France Football được hợp nhất vào năm 2010 với tên gọi FIFA Ballon d'Or (hay còn có tên gọi là Quả bóng vàng FIFA).

Tuy nhiên, vào cuối năm ngoái, FIFA và France Football đã không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng, vì vậy danh hiệu FIFA Ballon d’Or đã bị xóa bỏ. FIFA ngay sau đó đã lập ra giải thưởng mới mà cơ quan này dành cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới với tên gọi The Best. Trong quá khứ, FIFA World Player, FIFA Ballon d'Or hay mới nhất là The Best đều được công bố vào tháng Một nhằm đánh giá màn trình diễn của các ứng cử viên trong năm dương lịch vừa qua, kể cả khi mùa giải kết thúc vào tháng Sáu.

Ronaldo là chủ nhân của danh hiệu The Best 2016.

Quyết định tổ chức buổi lễ trao giải sớm hơn 2 tháng của FIFA đang gây ra một số tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng FIFA đang ủng hộ Cristiano Ronaldo tiếp tục đăng quang ở hạng mục The Best 2017 khi cầu thủ này đang có màn trình diễn ấn tượng ở Champions League. Chưa biết chiếc cúp bạc sẽ thuộc về Real Madrid hay Juventus nhưng với phong độ tuyệt vời ở vòng knock-out, góp công lớn đưa Kền kền lọt vào trận chung kết, lợi thế đang nghiêng hẳn về phía Cr7.

Nếu như FIFA vẫn giữ nguyên ngày tổ chức đêm gala vào tháng Một thường niên thì Lionel Messi và các ứng cử viên khác vẫn có cơ hội để chạy đua cho danh hiệu The Best. Mặc dù không thành công ở đấu trường Champions League nhưng Messi vẫn có cơ hội để gỡ gạc ở giai đoạn lượt đi mùa 2017/2018. Tuy nhiên với động thái mới nhất của FIFA, siêu sao người Argentina sẽ không có cơ hội để ‘kiếm thêm điểm’ bởi anh chỉ có 2 tháng để thể hiện mình, chừng đó là không đủ.

FIFA từng ưu ái Ronaldo khi gia hạn thời gian bỏ phiếu QBV 2013.

Còn nhớ vào năm 2013, hạn chót để bỏ phiếu bình chọn cho danh hiệu Quả bóng vàng được ấn định vào ngày 15/11/2013. Tuy nhiên, vì các lượt trận play-off World Cup đến ngày 21 mới khép lại, FIFA đã gia hạn đến ngày 29 với lý do để các phiếu bầu được chính xác hơn. Quyết định này của FIFA lúc đó là Sepp Blatter đã khiến Ronaldo và các fan hâm mộ của anh mỉm cười. Với 4 bàn thắng ghi được vào lưới Thụy Điển và giúp Bồ Đào Nha giành vé tham dự World Cup, Cr7 chiếm trọn sự chú ý của giới truyền thông và các lá phiếu của đồng nghiệp. Theo đó, những ai chưa kịp bình chọn hoặc muốn thay đổi lá phiếu có thể gửi lại FIFA trước ngày 29/11.

Và như chúng ta đã biết, Ronaldo đã giành danh hiệu Quả bóng vàng 2013 có phần được FIFA ưu ái. Và nếu tổ chức này vẫn giữ nguyên ý định dời lễ trao giải vào ngày 23/10/2017, không khó đê dự đoán ngôi sao của Los Blancos sẽ được xướng tên trong đêm gala.

Màn trình diễn của Ronaldo ở mùa giải năm nay

Endo - Thể thao Việt Nam | 15:56 12/05/2017