Hôm qua (20/12), xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Ronaldo giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2016 của FIFA.

Các vị trí tiếp theo thuộc về Lionel Messi và Antoine Griezmann, tương tự như Quả bóng Vàng của France Football cách nay không lâu.

FIFA phủ nhận tin đồn Ronaldo giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2016.

Tuy nhiên, FIFA đã phủ nhận thông tin trên. FIFA cũng cho rằng, hiện vẫn chưa nhận đủ phiếu bầu từ một số HLV trưởng các ĐTQG.

Năm nay, FIFA tách giải thưởng của mình với France Football, sau 6 kỳ kết hợp tổ chức.

Đây cũng là lần thứ 25 FIFA trao giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất năm, kể từ 1991.

Sau khi tách riêng với France Football, FIFA cũng thay đổi tên gọi và cách thức bầu chọn. Theo đó, giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm có tên gọi The Best (tên đầy đủ: The Best FIFA Football Awards).

3 ứng viên của danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2016.

Giải thưởng sẽ được quyết định bởi những lá phiếu từ các HLV trưởng, đội trưởng ĐTQG và truyền thông trên khắp thế giới.

Trong đó, 50% được quyết định bởi lá phiếu của HLV trưởng và đội trưởng các ĐTQG. 50% còn lại dựa trên phiếu bầu của nhà báo từ hơn 200 quốc gia.

Những lá phiếu này sẽ được kiểm tra bởi một công ty kiểm toán độc lập.

FIFA sẽ tổ chức trao giải vào ngày 9/1/2017 ở Zurich (Thụy Sĩ). 3 ứng viên cuối cùng là Ronaldo, Messi và Griezmann.

KN | 06:42 21/12/2016