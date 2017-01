Fellaini được trọng thưởng hay chiêu trò của MU?

Man Utd đã chấm dứt mọi sự đồn đoán Fellaini phải ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đôngbằng việc kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 1 năm. Theo đó, tiền vệ người Bỉ sẽ gắn bó với Quỷ đỏ đến mùa hè 2018 cùng mức lương 120.000 bảng/tuần.

Năm 2013, Marouane Fellaini cập bên Old Trafford từ Everton với mức giá 27.5 triệu bảng. Tiền vệ người Bỉ ký bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với Quỷ đỏ kèm điều khoản gia hạn 1 năm.

Mùa giải này, Fellaini là nỗi thất vọng lớn với cổ động viên Man Utd. Tuy nhiên, tiền vệ 29 tuổi luôn nhận được sự tin tưởng từ HLV Mourinho. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha thường xuyên sử dụng Fellaini ở giai đoạn đầu mùa giải, trong những trận đấu lớn hoặc với Man City, Chelsea hay được tung vào sân ở những thời điểm quan trọng của trận đấu.

Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Fellaini trong trận đấu với Hull City ở bán kết Cup Liên đoàn Anh khiến Mourinho càng thích thú với tiền vệ cao kều này. Vị chiến lược gia 53 tuổi quyết định yêu cầu BLĐ Man Utd giữ tiền vệ người Bỉ ở lại.

Điều khoản gia hạn thêm 1 năm giữa hai bên đã chính thức được kích hoạt.

Tuy nhiên, Dailymail cho rằng Man Utd đang sử dụng lại chiêu bài đã từng áp dụng với Dimitar Berbatov năm 2012. BLĐ MU đã bán chân sút người Bulgaria cho Fulham với giá 5 triệu bảng chỉ sau 6 tháng kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng.

Do vậy, Dailymail tin rằng bản hợp đồng mới không có nghĩa đảm bảo tương lai tương lai của Fellaini ở sân Old Trafford, nó chỉ có tính chất ngăn tiền vệ người Bỉ rời MU theo dạng tự do. BLĐ Quỷ đỏ sẽ sẵn sàng bán cựu tiền vệ Everton nếu nhận được mức giá hợp lý.

Nguyễn Long | 13:20 12/01/2017