Emmanuelle Chriqui - Người đẹp "không tuổi" ái mộ Griezmann

Cuối tuần qua, chân sút của Atletico Madrid ghi bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Espanyol giúp Atletico Madrid có trọn 3 điểm nhọc nhằn và cán cột mốc 100 bàn thắng tại La Liga. Đó có lẽ là lý do Emmanuelle Chriqui khá phấn khích.

Emmanuelle Chriqui cũng là diễn viên nổi tiếng ở Canada. Tuy nhiên người đẹp mang trong mình dòng máu Pháp lại sở hữu tình yêu lớn đối với bóng đá. Hơn một lần cô bày tỏ tình yêu với câu lạc bộ Paris Saint-Germain và đặc biệt là ngôi sao lớn đương đại của bóng đá Pháp, Antoine Griezmann.

Năm nay 41 tuổi, Chriqui khởi nghiệp diễn xuất trong một quảng cáo cho hãng McDonal"s khi mới chỉ là cô bé 10 tuổi, Emmanuelle được biết tới nhiều nhất với vai diễn Sloan trong seri truyền hình Entourage của HBO. Cô cũng vừa thể hiện khá thành công vai Dalia trong You Don"t Mess with the Zohan (đóng chung với danh hài Adam Sandler).

Năm 2006, tạp chí Maxim đã bình chọn Emmanuelle Chriqui vị trí 37 trong danh sách 100 người đẹp hot nhất năm.

NT - Thể Thao Việt Nam | 21:04 25/04/2017