Dung nhan mỹ miều của "kiến trúc sư" cho thành công AS Monaco

Từng làm việc cho nhiều CLB nổi tiếng của Mỹ như New York Giants FC, NY Red Bulls... Tara Ostrowe là một trong những chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu thế giới. Và việc AS Monaco mời thành công cô gái đến từ New York này là nhân tố quan trọng đem lại thành công cho CLB Công Quốc.

Trước khi Ostrowe - chuyên gia dinh dưỡng của CLB đến AS Monaco, mọi chuyện ở Monaco rất khác. Nhờ có cô, chế độ dinh dưỡng của các cầu thủ Monaco đã lành mạnh và hoàn hảo hơn.

Tara Ostrowe lấy bằng thạc sỹ dinh dưỡng ở trường đại học trứ danh Columbia University của Mỹ, sau đó làm việc cho New York Giants và New York Red Bulls từ năm 2011 đến 2013.

Cô sang Pháp làm việc cho AS Monaco từ tháng 1 năm 2014, và đang nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn.

NT - Thể Thao Việt Nam | 21:06 03/05/2017