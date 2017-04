Dự đoán vòng 32 NHA: M.U buông Top 4; Liverpool lại 'mắc cạn' - Bóng Đá

Tottenham 3-0 Watford

Tottenham đã có màn lội ngược dòng hoàn hảo sau khi bị dẫn trước 1-0 ở trận gặp Swansea. Với những gì đang thể hiện, họ có thể thu hẹp cách biệt đồng thời gây áp lực không nhỏ lên Chelsea. Trước Watford, chắc chắn sẽ lại là một chiến thắng cho Tottenham.

Sunderland 1-1 Man United

Manchester United có trận đấu giữa tuần ở Europa League và gần như họ sẽ tập trung hết sức lực vào đấu trường này. 2 vòng đấu liên tiếp, Quỷ đỏ chỉ giành được 2 trận hòa rất đáng thất vọng. Tình hình hiện tại, Man United khó có cơ hội cạnh tranh vào Top 4 Ngoại hạng Anh. Như vậy, HLV Jose Mourinho có thể sẽ không quá chú trọng đến trận gặp Sunderland.

Sunderland đã có trận đấu tốt trước Leicester City nhưng họ không gặp may mắn. Với lợi thế sân nhà cộng thêm việc đang bị dồn vào thế chân tường, Sunderland có nhiều cơ hội khiến Man United phải ôm hận.

Everton 2-1 Leicester City

Sau 5 chiến thắng liên tiếp, Leicester City đã bỏ xa khu vực xuống hạng một cách biệt an toàn. Do phải căng sức ở đấu trường Champions League gặp Atletico Madrid do vậy, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu họ lơ là trước Everton.

Crystal Palace 2-2 Arsenal

Đây là một trận đấu kịch tính khi cả 2 đội đều muốn giành chiến thắng. Hàng thủ Arsenal không thực sự chắc chắn và họ sẽ gặp nhiều khó khăn trước những chân sút sắc bén bên phía Crystal Palace. Một kết quả hòa hoàn toàn có thể xảy ra ở cặp đấu này.

Man City 3-0 Hull City

Man City cần một chiến thắng để giải tỏa áp lực mà họ đang đối mặt trong cuộc chiến Top 4. Thầy trò HLV Pep Guardiola không được phép thua trận này. Khi mà Hull City thường chơi tệ trên sân khách, Man City sẽ dễ dàng giành lấy 3 điểm.

Stoke City 1-1 Liverpool

Liverpool là một đội bóng kỳ lạ. Họ có thể chơi rất hay trước các đối thủ lớn nhưng dễ dàng lầm vào cảnh bế tắc trước những CLB yếu hơn. Trước một Stoke City luôn khó chơi, Liverpool chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn. Thêm một lần nữa, Liverpool không được hưởng niềm vui trọn vẹn.

Video trận Liverpool 2-2 Bournemouth:

Bournemouth 1-3 Chelsea

Chelsea sẽ gặp không ít áp lực nếu Tottenham giành chiến thắng ở trận đấu sớm. Trong khi đó, với việc thường xuyên thi đấu khởi sắc trước các ông lớn, Bournemouth đã sẵn sàng để gây bất ngờ trước Chelsea tuy nhiên, HLV Antonio Conte biết cách làm thế nào để giúp đội nhà có được chiến thắng.

