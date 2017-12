Dự đoán vòng 16 NHA: M.U khó hạ Man City; Liverpool đè bẹp Everton - Bóng Đá

Vòng 16 Ngoại hạng Anh sẽ chứng kiến trận cầu tâm điểm giữa Manchester United và Manchester City trên sân Old Trafford. Trong khi đó, Liverpool cũng bước vào trận derby được dự đoán khó nhằn gặp Everton, qua đó đây là cơ hội không nhỏ để những Arsenal hay Chelsea vượt lên. Hãy cùng chuyên gia Paul Merson dự đoán các kết quả của loạt trận vòng 16.

West Ham 1-3 Chelsea

Với West Ham, nếu thua Chelsea trong trận derby cũng chẳng phải là vấn đề quá to tát. Điều quan trọng là sắp tới họ sẽ gặp những đối thủ như Stoke City, Newcastle hay Bournemouth. Chelsea rõ ràng là quá tầm so với West Ham do đó, chiến thắng là điều được dự đoán trước. Họ sẽ gây áp lực lên Man United và Man City sau trận này.

Tottenham 3-0 Stoke City

Đây là trận đấu buộc phải thắng của Tottenham, bằng không họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc giành lấy vị trí trong Top 4. Phong độ của Tottenham ở Premier League không được tốt nhưng họ vẫn đủ khả năng đánh bại Stoke City.

Southampton 1-3 Arsenal

Thực tế thì Arsenal đã chơi hay hơn Man United nhưng lại thất bại. Ngược lại, Man United thi đấu thực dụng hơn và giành thắng lợi 3-1. Chính vì vậy, Arsenal có thể tìm lại niềm vui khi chạm trán Southampton. Chỉ cần chơi đúng với những gì đã thể hiện trước Man United, Arsenal sẽ không gặp nhiều khó khăn trước Southampton.

Manchester United 2-2 Manchester City

Sau chiến thắng trước Arsenal, Man United gặp phải một ngọn núi khác mang tên Man City. Với việc đang kém Man City tận 8 điểm, Man United buộc phải thắng trận này để tạo bước ngoặt trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Một mất mát không nhỏ dành cho Man United khi Paul Pogba vắng mặt vì án treo giò. Nếu Pogba có thể ra sân, cơ hội giành 3 điểm của Man United là rất lớn. Với tình hình này, Man United sẽ gặp bất lợi trước Man City dù được thi đấu trên sân nhà.

Liverpool 2-0 Everton

Chắc chắn Everton sẽ đá phòng ngự với 10 người ở phần sân nhà và chờ đợi vào những tình huống phản công hoặc những pha bóng cố định. Tuy nhiên, Liverpool sở hữu hàng công quá mạnh mẽ và họ sẽ dễ dàng trừng phạt Everton. Rất khó để Everton có thể chống chịu lại những đợt lên bóng như vũ bão của đội chủ sân Anfield.

Video trận đấu giữa Man United và Man City trên sân Old Trafford mùa trước:

Tiểu Lam - BongDa.com.vn - TTVN | 15:09 08/12/2017