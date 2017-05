Dư âm Serie A: Juve và 'cuộc cách mạng' tân tiến

Chỉ có một nhóm nhỏ những cầu thủ Juventus được ăn mừng chức vô địch Serie A thứ 6 liên tiếp. Không đội bóng nào ở Italia, Anh, Tây Ban Nha hay Đức có được số lần vô địch liên tục như vậy. Và cũng không nhiều cầu thủ trên thế giới có được điều đó.

Juve vô địch Serie A lần thứ 6 liên tiếp

“La Signora Ha Vinto Ancora” - "Bà đầm già (The Old Lady) đã vô địch lần nữa", băng rôn lớn nhất trên sân vận động Juventus Stadium viết. Rõ ràng, Bà đầm đã chiến thắng, và vô địch quá dễ dàng. Juventus kết thúc vòng 37 với số điểm 88, đứng 2 là AS Roma (84), Napoli (83). Thực tế thì Juve đã buông ở ít nhất 3 vòng đấu trước đó (hòa 2, thua 1), để tập trung cho Champions League.

Đội hình hiện tại của Juventus có tới 5 cầu thủ chỉ mới đến câu lạc bộ mùa đầu tiên: Gonzalo Higuaín, Miralem Pjanic, Dani Alves, Mehdi Benatia và Tomás Rincón. Cả 3 bàn thắng hôm chủ Nhật đều được ghi bởi những người chỉ mới đến câu lạc bộ từ mùa Hè năm 2015. Có tới 8 cầu thủ ra sân nâng cúp hôm đó đã không có mặt trong trận chung kết Champions League ở Berlin 2015.

Hai năm qua, Juve đã chia tay Paul Pogba, Arturo Vidal, Alvaro Morata, Carlos Tevez, và Andrea Pirlo. Nhưng họ ngày càng mạnh hơn. Buffon Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli, Stephan Lichtsteiner và Claudio Marchisio là những người duy nhất đã trải qua 6 chức vô địch Scudetto. Juve đã có một trục dọc đáng mơ ước.

Nhưng những cái tên kể trên là chưa đủ để CLB bỏ xa phần còn lại của Italia đến như vậy, chưa đủ để giúp CLB lọt vào trận chung kết Champions League thứ 2 trong 3 năm. Giám đốc điều hành, Beppe Marotta và các cộng sự đã biến Juve trở thành con cáo già trên thị trường chuyển nhượng.

Họ đưa Pirlo, Alves và Sami Khedira về với giá miễn phí, có Dybala với giá chỉ 40 triệu euro. Higuaín với giá 90 triệu euro - từ tiền bán Pogba có thể được coi là đắt đỏ, nhưng 32 bàn thắng và những đóng góp cho đội bóng là minh chứng.

Juan Cuadrado đổ bia lên người HLV trưởng Allegri

Lợi nhuận của Juve đã tăng gấp đôi trong 5 năm qua. Juventus là đội duy nhất có sân riêng, là lá cờ đầu của nước. Họ là hình mẫu kinh doanh cho tất cả. Lấy “bóng đá nuôi bóng đá” là một khái niệm quá phổ biến và thông thường của nền thể thao hiện đại. Người Anh và người Đức đã làm như thế từ lâu, nhưng ở Serie A, đó là một khái niệm xa lạ.

Doanh thu của câu lạc bộ đã thăng tiến một cách kinh khủng từ quãng thời gian đó. Họ bỏ lại Inter Milan, đội bóng đã giành cú ăn ba mùa 2010 trên các báo cáo tài chính kể từ năm 2013. Họ chấp AC Milan một quãng dài trên những bảng cân đối kế toán. Họ đang là kẻ làm kinh tế số một ở Serie A.

AS Roma đã bổ nhiệm giám đốc thể thao Monchi đầu tháng này, đã cố gắng níu kéo những hy vọng cuối cùng, nhưng sự chênh lệch đẳng cấp là không thể san lấp. Tương tự với Napoli. AC Milan hay Inter Milan - với những ông chủ Trung Quốc giàu có, liệu có thể trở lại. Thành Milano nên thôi mơ mộng.

Có lẽ kỷ lục của Juve ở Serie A nên được tiếp tục tính từ bây giờ. Scudetto thứ 7,8,9.. chăng?

BXH Serie A sau vòng 37:

Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 10:53 23/05/2017