ĐTQG nữ Syria: Những bông hoa kiên cường của Thủ đô Damascus!

Nếu có một giải thưởng cho một đội bóng vượt qua nghịch cảnh để có mặt ở Vòng loại bóng đá nữ Asian Cup 2018, đội tuyển bóng đá nữ Syria xứng đáng nằm trong danh sách những ứng viên sáng giá nhất. Vì họ đã kiên cường vượt qua những bom đạn từ cuộc nội chiến kéo dài, mà ở đó nó đã cướp đi bao sinh mạng con người, xới nát vùng đất Syria, nhưng không thể ngăn một đội tuyển Syria quật cường.

Cuộc sống của người dân Syria luôn chìm trong bom đạn, và họ phải rời bỏ quê hương để sống tị nạn, tính mạng của họ luôn nằm trong tay bọn buôn người đến Châu Âu.

Vòng loại Asian Cup nữ 2018 là giải đấu quốc tế đầu tiên sau 11 năm đội tuyển nữ quốc gia Syria tham dự. Và cũng đã 6 năm các CLB bóng đá tại Syria ngừng hoạt động vì nội chiến kéo dài. Khoảng thời gian này luôn khó khăn với bất cứ người dân nào của Syria, vì nó đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng của người dân ở nước này, hàng loạt công trình, nhà cửa bị phá nát, và khiến hơn 5 triệu người phải rời bỏ đất nước, sống tị nạn trong những khu trại Thổ Nhĩ Kỳ, Irag và Jordan, hay đặt số phận trong tay bọn buôn người trong hành trình đến Châu Âu.

Trước khi bước vào giải, HLV trưởng đội tuyển nữ Syria Alghni Tatteesh đã có cuộc họp báo và ông cho biết: "Đội tuyển nữ Syria chủ yếu là các cầu thủ trẻ tuổi tham dự giải với mục đích thi đấu cọ xát, thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Vì vậy, chúng tôi không đặt nặng kết quả. Động lực lớn nhất của đội tuyển nữ Syria sau khi tham dự giải đấu này là để tạo bàn đạp, phổ cập bóng đá nữ tại nước mình. Đội tuyển nữ Syria chính là đại diện cho hình ảnh con người đất nước Syria, luôn luôn tiến lên phía trước’’

Và đúng như dự đoán của ông, khi bước vào giải các cầu thủ của Syria thi đấu còn thiếu kinh nghiệm, và luôn nhận những thất bại, trong đó có trận thua đậm trước ĐT nữ Việt Nam. Nhưng, đằng sau những trận thua đó, ĐT nữ Syria muốn truyền tải đến cả thế giới một giá trị nhân văn

Vì một giá trị nhân văn

Câu chuyện về bóng đá Syria là cả một tư liệu dài đẫm nước mắt. Theo James Dorsey, tác giả blog "The Turbulent World of Middle Eastern Soccer", đội tuyển Syria được tin rằng do Tổng thống Bashar Assad của nước này điều khiển. Đáng nói, ông Bashar Assad đang bị chính phủ Mỹ cáo buộc có những hành động tàn bạo chống lại người dân nước mình.

"Tất cả những người Syria sẽ rất hạnh phúc khi biết có một đội tuyển quốc gia đang tranh tài ở cấp độ thế giới. Song, nếu đó là đội tuyển do cùng một chính phủ điều hành và lại đang giết những người dân vô tội, tôi nghĩ người Syria khó chấp nhận được điều đó. Những gì họ trải qua giống như tấn thảm kịch kinh khủng," James Dorsey viết. Tuy nhiên, cả ĐT Nam và Nữ của Syria đều không hề lên tiếng vì điều đó. Và khi họ tranh tài ở một giải đấu thế giới, họ luôn thể hiện hết mình trên sân như muốn bù đắp cho người dân những gì đã gánh chịu từ bom đạn, của cuộc nội chiến.

Các cầu thủ nữ ĐT Syria không phải là một cầu thủ chuyên nghiệp, đa phần họ là sinh viên, công nhân và phải làm nhiều việc khác nhau để mưu sinh trong cuộc sống. Và để chuẩn bị cho giải đấu này, họ chỉ mới tập trung và tập luyện cùng nhau được 6 tháng ở Thủ đô Muscat của Oman, để không còn nghe thấy tiếng súng đạn nữa. Tuy nhiên, hàng ngày họ vẫn nghe những tiếng bom, đạn, vì Thủ đô Muscat cách cũng không xa Syria bao nhiêu. Và họ luôn lo sợ một ngày nào đó mình sẽ hi sinh bởi tiếng bom đạn.

Mỗi khi nhắc đến quê nhà, Muammar luôn buồn và khóc, mong muốn của cô là đất nước sẽ sớm hòa bình và không còn tiếng bom đạn.

“Chúng tôi đến Việt Nam sau hơn 12 tiếng trên bầu trời. Quốc gia của các bạn thật bình yên, nó không giống như ở đất nước tôi mỗi ngày vẫn chìm trong lửa đạn. Và chúng tôi hiểu mình không phải những người giỏi về bóng đá nhưng chúng tôi muốn nói với thế giới rằng ở Syria vẫn còn sự sống. Đội tuyển nữ Syria đến vòng loại Asian Cup nữ 2018 để chứng minh điều đó”, hậu vệ Nancy Muammar chia sẻ.

Có một điều đặc biệt khác với các đội tuyển khác tham dự giải ở Hà Nội, Syria là đội bóng duy nhất không in tên VĐV trên lưng áo. Bằng chứng là, trong trận đấu với Singapore và Việt Nam, trên lưng các cầu thủ đều có tên Syria mà không có tên một VĐV nào. HLV trưởng Alghni Tatteesh cho biết đó là cách thể hiện tình yêu nước của các cầu thủ nữ Syria, và cả đội bóng là một.

Ở một đất nước luôn chìm trong bom đạn, việc các cầu thủ nữ Syria có mặt tham dự giải là một điều đáng trân trọng. Cho dù, trong những trận đấu sắp tới có thể họ sẽ nhận những thất bại với tỉ số đậm, nhưng câu chuyện về những bông hoa kiên cường của Thủ đô Damascus có mặt tham dự giải sẽ được ghi nhớ mãi trong lòng mọi người. Bạn đang được sống trong một đất nước hòa bình, không có tiếng bom đạn bạn hãy biết quý trọng. Vì chiến tranh là một thứ bạn chưa thể hiểu, và bạn chỉ hiểu khi bạn đang tồn tại ở một nơi chiến tranh. Và bóng đá không đơn thuần chỉ là một môn thể thao, mà nó còn là nguồn động lực gắn kết con người lại với nhau, và cùng nhau vượt qua mất mát, đau thương.

(Bạn đọc: Văn Minh)

Thể thao Việt Nam | 22:00 07/04/2017