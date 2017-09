ĐT Việt Nam có đúng 3 ngày cho nhiệm vụ phải thắng Campuchia

Như đã đưa tin, trong sáng 29/09 HLV Mai Đức Chung đã công bố danh sách chính thức 24 tuyển thủ đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho trận đấu với Campuchia ở lượt về bảng C vòng loại Asian Cup 2019 trên sân Mỹ Đình vào ngày 10/10 tới. Theo kế hoạch đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội vào ngày 03/10 tới. Như vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có 6 ngày tập luyện và chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này.

HLV Mai Đức Chung đối mặt với nhiều khó khăn trong đợt tập trung tới đây của ĐT Việt Nam.

Tuy nhiên, trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam lần này có 6 cầu thủ đang thuộc biên chế của các CLB như SLNA, Than Quảng Ninh, SHB Đà Nẵng và Quảng Nam. Đây là những đội bóng phải thi đấu trận bán kết lượt về Cúp quốc gia 2017 vào ngày 06/10 tới. Do đó, những cái tên như Tuấn Linh, Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Quế Ngọc Hải (SLNA), Huy Hùng, Đinh Thanh Trung (Quảng Nam) và Đức Chinh của SHB Đà Nẵng sẽ tập trung muộn hơn các đồng đội khác.

Nhóm cầu thủ tham dự lượt về vòng bán kết Cúp quốc gia 2017 sẽ chỉ có thể tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam vào ngày 07/10. Điều này có nghĩa, HLV Mai Đức Chung và ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ có đúng 3 ngày có đầy đủ lực lượng để chuẩn bị cho mục tiêu phải giành chiến thắng trước Campuchia trong trận đấu trên sân Mỹ Đình diễn ra vào lúc 19h00 ngày 10/10. Đây là một thách thức lớn mà HLV Mai Đức Chung và các thành viên đội tuyển Việt Nam cần phải vượt qua trong đợt tập trung sắp tới. Trong trường hợp những cầu thủ tham dự lượt về vòng bán kết Cúp quốc gia 2017, HLV Mai Đức Chung sẽ phải ngay lập tức triệu tập cầu thủ thay thế.

Ở trận lượt đi trên sân National Olympic, Phnom Penh, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số sát nút 2-1. Và đây được đánh giá là động lực lớn với thầy trò HLV Mai Đức Chung ở trận tái đấu sắp tới khi toàn đội có lợi thế sân nhà và được cổ vũ của hàng vạn CĐV có mặt trên sân. Nếu tiếp tục giành trọn 3 điểm trong trận lượt về, đội tuyển Việt Nam sẽ mở rộng cánh cửa tiến vào VCK ASIAN Cup 2019.



Danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam

Thủ môn: Huỳnh Tuấn Linh (Than Quảng Ninh), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa), Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa).



Hậu vệ: Quế Ngọc Hải (SLNA) Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Âu Văn Hoàn (TP.HCM), Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), Vũ Văn Thanh (HAGL).

Tiền vệ: Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh), Xuân Trường (Gangwon FC), Huy Hùng, Đinh Thanh Trung (Quảng Nam), Văn Thắng, Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh (FLC Thanh Hóa), Văn Toàn (HAGL), Quang Hải, Duy Mạnh (Hà Nội).

Tiền đạo: Ngân Văn Đại (Sài Gòn), Công Phượng (HAGL), Văn Quyết (Hà Nội FC), Đức Chinh (SHB.ĐN), Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh).

Hoàng Anh | 13:38 29/09/2017