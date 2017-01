Công Vinh ghi điểm với fan CLB bóng đá TP.HCM

Công Vinh ghi điểm với fan ruột của mình bằng việc ký tặng áo của CLB TP.HCM trước ngày đội nhà "động thổ" trên sân Thống Nhất. Ảnh: Lê Thương.

Chiều 7/1, một ngày trước trận khai mạc của tân binh V-League 2017, trên sân nhà gặp Quảng Nam FC, Quyền chủ tịch Lê Công Vinh đã cất công đến tận phòng vé trên sân Thống Nhất, bán vé ký tặng áo cho fan ruột của mình. Động thái trên của Công Vinh đã ghi điểm tuyệt đối với người hâm mộ bóng đá thành phố mang tên Bác. Được biết, ngày mai 8/1 khi CLB TP.HCM thi đấu trên sân nhà, Công Vinh sẽ tiếp tục kéo khán giả đến sân bằng việc mời những ca sĩ nổi tiếng, hot nhất trong giới nghệ sĩ thể hiện, biểu diễn trước và giữa giờ nghỉ của trận đấu.

Công Phượng nhạt nhòa trên sân Hòa Xuân, HAGL thất thủ 0-1 trước SHB Đà Nẵng ngày khai màn V-League 2017

Công Phượng vẫn thể hiện phong độ nhạt nhòa, HAGL thất thủ 0-1 trên sân Hòa Xuân. Ảnh: Quang Hải.

Nhận được sự kỳ vọng rất lớn của người hâm mộ và ban huấn luyện đội bóng phố núi, tuy nhiên tiền đạo HAGL - Nguyễn Công Phượng tiếp tục gây thất vọng khi thi đấu nhạt nhòa trên hàng công của đội nhà. V-League 2017, HAGL đã không đăng ký ngoại binh trên hàng công để Công Phượng và Văn Toàn có nhiều cơ hội ra sân và tỏa sáng. Tuy nhiên, ngay ở trận khai mạc V-League 2017 trên sân Hòa Xuân, Phượng tiếp tục nhạt nhòa và bất lực trước đường tìm vào khung thành SHB Đà Nẵng. Kết quả chung cuộc, HAGL thất bại 0-1 trước chủ nhà SHB Đà Nẵng.

Khai màn V-League 2017: Trọng tài gây ấn tượng

HLV Vũ Quang Bảo cho rằng trọng tài Công Khanh đã bỏ qua quả phạt 11m của chủ nhà XSKT Cần Thơ. Ảnh: Duy Anh.

Ngay ở vòng đấu khai màn V-League 2017, hai trong số ba trận đấu sớm của vòng 1 trên sân Hàng Đẫy và Cần Thơ các trọng tài đã gây ấn tượng mạnh. Cụ thể, trên sân Cần Thơ, sau khi thất bại 1-2 trước Long An, HLV Vũ Quang Bảo cho rằng cho rằng, trọng tài chính Hoàng Phạm Công Khanh đã bỏ qua 1 quả 11m của đội chủ nhà XSKT Cần Thơ, khi Văn Thành bị hậu vệ Long An đốn ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài đưa còi lên miệng nhưng không thổi.

Trên sân Hàng Đẫy, khi trận đấu trôi về những phút cuối Hà Nội FC đang dẫn Than Quảng Ninh 3-2, tiền đạo Jardel (Than Quảng Ninh) bị Văn Kiên kéo ngã trong vòng cấm của Hà Nội FC. Ngay lập tức, trọng tài Nguyễn Đức Vũ thổi còi, chỉ tay vào chấm đá phạt 11m. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau đó trọng tài Vũ đã "bẻ còi" và không cho Than Quảng Ninh hưởng phạt đền. Tình huống trên khiến ban huấn luyện, cầu thủ, CĐV phản ứng dữ dội.

"Truyền nhân" Lương "dị" tỏa sáng, Hà Nội FC giành 3 điểm

Quang Hải tỏa sáng với cú đúp vào lưới Than Quảng Ninh, giúp Hà Nội FC giành chiến thắng 3-2.

Một ngày ghi dấu ấn đậm nét của tiền vệ Quang Hải trong màu áo Hà Nội FC, người được mệnh danh là "truyền nhân" của Lương "dị" đã có hai siêu phẩm cực kỳ đẹp mắt vào lưới thủ môn Tuấn Linh trên sân Hàng Đẫy. Hai bàn thắng của tiền vệ U19 Việt Nam đã góp cồng cực kỳ lớn giúp Hà Nội FC giành chiến thắng 3-2 trên sân nhà. Quan trọng hơn nữa đó đánh dấu phong độ chói sáng của cầu thủ trẻ thuộc lò đào tạo của bóng đá thủ đô.

Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 21:00 07/01/2017