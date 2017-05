Chelsea không ngán Alexis Sanchez. Tiền vệ Victor Moses khẳng định Chelsea không lên bất cứ kế hoạch đặc biệt nào để đối phó với Alexis Sanchez của Arsenal trong trận chung kết FA Cup. Xét theo vị trí trên sân, Sanchez chính là đối thủ trực tiếp của Moses trong trận này.

Sao M.U lôi kéo Griezmann. Ander Herrera vừa lên tiếng mời gọi Antoine Griezmann gia nhập M.U bằng tuyên bố tiền đạo người Pháp chỉ đứng sau Ronaldo và Messi, do đó nên gia nhập một đội bóng có thực lực như M.U.

Vô cùng bất ngờ, Morata trở lại Ý đối đầu Juventus. Báo chí Ý vừa đưa ra một thông tin cực sốc, Alvaro Morata sẽ chuyển Serie A sau mùa giải này, nhưng điểm đến không phải là Juventus, mà đó chính là AC Milan.

Totti xác nhận sẽ chia tay AS Roma. Trên trang Facebook cá nhân, Totti khẳng định trận đấu với Genoa ở vòng 38 Serie A sẽ là trận cuối cùng của anh trong màu áo AS Roma. Trong sự nghiệp, “Hoàng tử thành Roma” đã có 25 năm cống hiến cho AS Roma.

Fabio Capello cảnh báo Jose Mourinho. Cựu HLV AC Milan, Real Madrid, Juventus Fabio Capello vừa lên tiếng cảnh báo Jose Mourinho rằng chỉ riêng Antoine Griezmann không thể giải quyết mọi vấn đề của Man United. Lí do? “Griezmann không phải là trung phong và Man United cần phải gia cố ở nhiều vị trí nữa nếu họ muốn trở lại đỉnh cao”.

Ronaldo dính nghi án trốn thuế 8 triệu euro. MARCA đưa tin chính quyền Tây Ban Nha đã bắt tay vào việc điều tra nghi án trốn thuế có liên quan trực tiếp đến ngôi sao đang khoác áo Real Madrid – Cristiano Ronaldo.

Vinicius Jr nói gì sau khi trở thành tài năng trẻ đắt giá nhất lịch sử? Dù rất vui mừng nhưng chân sút 16 tuổi khẳng định sẽ giữ đôi chân trên mặt đất để có thể tiếp tục rèn luyện một cách tốt nhất tại Flamengo.

Mandzukic gia hạn hợp đồng với Juventus. Theo nguồn tin từ tờ Tuttosport, BLĐ Juventus đang đàm phán gia hạn hợp đồng với cầu thủ Mandzukic sau mùa giải thành công rực rỡ. Cầu thủ người Croatia sẽ hết hạn vào năm 2019.

Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 21:13 25/05/2017