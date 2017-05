Điểm tin sáng bóng đá Việt Nam (22/5): U20 Việt Nam khó thắng New Zealand

PP Hà Nam lên ngôi đầu

Như vậy sau 3 vòng đấu liên tiếp TKS Việt Nam có được vị trí nhất bảng với 3 trận toàn thắng, đến lượt trận thứ tư, các cô gái vùng mỏ đã chính thức đánh mất ngôi đầu vào tay PP Hà Nam. Cụ thể ở lượt trận đầu tiên của vòng 4 giải VĐQG nữ - Cup Thái Sơn Bắc 2017, Tuyết Dung người đã có bàn thắng duy nhất ở phút 81 để ấn định chiến thắng 1-0 cho Hà Nam, qua đó chính thức lấy lại vị trí đầu bảng từ tay TKS Việt Nam.

PP Hà Nam đỏ lên ngôi đầu bảng sau khi đánh bại chính đối thủ TKS Việt Nam. Ảnh: Duy Anh.

Bố Trần Thành dự đoán U20 Việt Nam thắng New Zealand

Đúng 18h00 hôm nay U20 Việt Nam sẽ có cuộc chạm trán đầu tiên với U20 New Zealand tại U20 World Cup 2017 trên đất Hàn Quốc. Dù không cùng con trai Trần Thành sang xứ Kim Chi để ủng hộ cho U20 Việt Nam. Từ quê hương đất Huế, bố để Trần Thành là ông Trần Văn Thọ vẫn niềm tin rằng U20 Việt Nam sẽ vượt qua đối thủ New Zealand: “Tôi không am hiểu về bóng đá quốc tê nhiều. Về New Zealand cũng vậy. Nhưng tôi vẫn có niềm tin rằng U20 Việt Nam sẽ vượt qua khó khăn để đánh bại đối thủ.”

Chuyên gia Việt thiếu tự tin về khả năng của U20 Việt Nam

Chuyên gia Việt Nam thiếu tự tin về khả năng chiến thắng của U20 Việt Nam trước New Zealand.

Rất nhiều HLV đang dẫn dắt tại V-League như Đức Thắng, Đình Tân và HLV Phan Thanh Hùng hy vọng U20 Việt Nam sẽ làm nên chuyện ở VCK U20 thế giới đặc biệt là trận đấu chiều nay với U20 New Zealand. Tuy nhiên, không ít các chuyên gia Việt Nam lại tỏ ra thiếu tự tin về sức mạnh của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn: “Xét về các đối thủ ở bảng này thì U20 Việt Nam không thể sánh với ai. U20 Việt Nam nhìn chuẩn bị thì ghê gớm lắm nhưng đó là do chúng ta lâu nay không có điều kiện thấy người ta chuẩn bị nên nghĩ vậy thôi. Người ta chuẩn bị còn kỹ lưỡng hơn mình rất nhiều chứ không phải thấy 3 tuần tập huấn châu Âu trước giải là ghê gớm,” chuyên gia Đoàn Minh Xương cho hay.

Cầu thủ SLNA chung tay làm từ thiện

Mới đây các cầu thủ quê Nghệ An như Ngọc Hải, Văn Bình, Sỹ Sâm,..đã cùng nhau chung tay làm từ thiện giúp đỡ gia đình em Lê Văn Đạt bị bệnh giãn mạch máu não ở xóm 10, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên – tỉnh Nghệ An. Thông qua đội bóng thiện nguyện FC FAMILY NO1, các cầu thủ SLNA biết đã hơn 6 tháng em Đạt vẫn nằm hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh vì căn bệnh giãn mạch máu não, nếu không được đưa đi chữa trị kịp thời ở Hà Nội sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Được biết Ngọc Hải, Văn Bình và Sỹ Sâm đã có mặt tại để trao tận tay số tiền quyên góp mong giúp đỡ gai đình khó khăn.

