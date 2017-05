FA ra quy định, các 'thánh ăn vạ' khốn đốn. Thông báo chính thức từ FA cho biết, các cầu thủ ăn vạ hay giả vờ chấn thương sẽ chịu án phạt nguội - treo giò 2 trận, trong tất cả các giải đấu thuộc quyền quản lý của FA, bắt đầu từ mùa giải tới 2017/18.

Klopp công phá TTCN, mang về Liverpool 5 cái tên Hè này. Theo đó, tờ Independent cho hay, HLV Jurgen Klopp đã lên kế hoạch mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này cho Liverpool. Trong bản kế hoạch này, 5 cái tên đã được chiến lược gia người Đức đặt vào tầm ngắm. Cụ thể, danh sách gồm có Timo Werner và Naby Keita của RB Leipzig, Andrew Robertson (Hull City), Virgil van Dijk (Southampton) và Ryan Sessegnon (Fulham). Đây đều là những cầu thủ đã thi đấu khá thành công ở mùa giải này.

Vượt qua tất cả, "thánh tạt" Valencia ẳm giải cầu thủ xuất sắc nhất năm của Man United. Năm nay, khá bất ngờ khi Antonio Valencia đã vượt qua những siêu sao khác để nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm do đồng đội bình chọn. Trong khi đó, ở hạng mục do các CĐV bình chọn, Herrera lên ngôi hoàn toàn xứng đáng sau những gì anh thể hiện, đặc biệt là trong trận đấu với Chelsea.

Valencia giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải do đồng đội bình chọn.

Sol Campbell hiến kế chuyển nhượng cho HLV Wenger. Huyền thoại Arsenal, Sol Campbell cho rằng HLV Arsene Wenger nên đưa về Emirates những tiền đạo xuất sắc, như Antoine Griezmann, Kylian Mbappe hay Karim Benzema.

Mourinho chỉ ra vấn đề của Pogba. HLV người Bồ Đào Nha cho biết: "Nếu giá trị chuyển nhượng của Pogba chỉ bằng 1 nửa thực tế, chắc chắn sẽ có nhiều người cho rằng, cậu ấy đã chơi rất tốt. Thế nhưng, khi mà bạn là cầu thủ có mức giá đắt nhất, sự mong đợi sẽ lớn hơn rất nhiều. Pogba đã có những trận đấu rất tốt và luôn hy sinh vì đội bóng. Màn trình diễn của CLB cũng ảnh hưởng đến khả năng chơi bóng của Pogba. Do đó, sẽ thật không công bằng khi chỉ trích Pogba. Hy vọng mọi thứ sẽ khác đi ở mùa giải tới."

Sao Monaco sắp gia nhập M.U. Theo các phương tiện truyền thông ở Pháp, có một ngôi sao của nhà vô địch Ligue 1 AS Monaco sắp gia nhập Manchester United mùa Hè này, nhưng không phải Kylian Mbappé. Đó chính là tiền vệ người Bồ Đào Nha Bernardo Silva. Theo các phương tiện truyền thông đại chúng từ Pháp, Bernardo Silva dường như đã 'đạt các thỏa thuận cá nhân' với Manchester United.

Chiêm ngưỡng tài năng của Silva:

HLV Ajax: "Mourinho nên bớt than thở". Chia sẻ trước báo giới, HLV Peter Bosz cho hay: "Nếu nhìn lại chặn đường đã đi qua, có thể thấy rằng, Man United chơi gần như với 2 đội hình khác biệt. Một đội đá ở Premier League và đội còn lại chinh chiến tại Europa League. Nếu những cầu thủ mà Mourinho sử dụng cho Europa League không ra sân vào cuối tuần, điều đó có nghĩa là họ được nghỉ ngơi đủ lâu và có sự chuẩn bị tốt nhất không khác gì so với Ajax. Do vậy, đó không phải là vấn đề của Mourinho."

Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 08:00 01/01/1970