Sanchez bất mãn vì bị thay ra trong hiệp 2.

'Thần tài' của Chelsea tố truyền thông chỉ giỏi dựng chuyện. Marcos Alonso mới đây đã lên tiếng khẳng định hoàn toàn không có chuyện Diego Costa làm loạn tại Chelsea.

Conte lên tiếng về tin đồn Costa giả vờ chấn thương. Đích thân thuyền trưởng của Chelsea lên tiếng khẳng định Costa đã thực sự gặp phải vấn đề về lưng và không thể tham gia tập luyện.

Giroud muốn Oezil và Sanchez noi gương mình. Olivier Giroud thừa nhận anh đang rất nóng lòng trông thấy Mesut Oezil và Alexis Sanchez đặt bút gia hạn hợp đồng cùng Arsenal.

Lộ lý do Schneiderlin chọn khoác áo số 2 tại Everton. Chia sẻ trên trang chủ CLB, tiền vệ người Pháp này cho biết: "Số 8 mới là con số ưa thích của tôi, nhưng hiện tại nó đã có chủ. Ross Barkley, một trong những cầu thủ tài năng nhất Everton đã khoác nó. Tôi tôn trọng cậu ấy. Tôi muốn cho người in ấn được thoải mái khi in tên của tôi phía sau áo. Họ không hề muốn in những con số lớn đâu. Rất nhiều số đã có chủ tại Everton và số 2 vẫn chưa ai đụng đến."

Tuần tới, Chelsea giải quyết tương lai Costa. Ban lãnh đạo đội chủ sân Stamford Bridge đã lên kế hoạch giải quyết dứt điểm tương lai của Diego Costa trong tuần tới.

Sau Martial, Sevilla lại tính tạo sốc với Rashford? Sevilla sau khi thất bại trong việc lôi kéo tiền đạo Anthony Martial nay đã quyết định chuyển hướng sang một mục tiêu khác khả dĩ hơn.

Chuyên gia dự đoán Arsenal mất suất dự Champions League. Các chuyên gia của BT Sport, như Paul Scholes hay Robbie Savage đều dự đoán Arsenal sẽ nằm ngoài top 4 mùa này.

Sanchez cay cú khi bị thay ra, HLV Wenger nói gì? HLV Arsene Wenger đã lên tiếng bảo vệ Alexis Sanchez dù tiền đạo người Chile có những hành động khá cay cú khi bị thay ra.

Màn trình diễn của Sanchez trước Swansea:

Lucho: Vidal đã chứng minh tôi sai. HLV Luis Enrique cho hay ông vui mừng khi được chứng kiến Aleix Vidal tỏa sáng trong trận đấu với Las Palmas.

Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 09:15 15/01/2017