Mourinho khen ngợi Ajax, không quên 'đá xoáy' trọng tài hại M.U ở cúp FA. Mourinho nói về trận chung kết với Ajax: "Đây là trận đấu của 2 con quái vật thực sự. Lịch sử của Man United, lịch sử của Ajax đều rất thú vị. Ajax là đội bóng trẻ, khỏe, và họ đã về đích ở giải VĐQG Hà Lan cuối tuần qua. Nhưng chúng tôi muốn vô địch, muốn giành vé dự Champions League mùa tới. Trận chung kết luôn luôn hấp dẫn, còn Europa League là một đấu trường lớn."

M.U lần đầu tiên góp mặt tại chung kết Europa League kể từ khi giải đấu này được thành lập.

Mourinho: Bailly chỉ đáng thẻ vàng. "Tôi không thấy rõ sự việc nhưng ở trận đấu này, Bailly đã chơi tuyệt vời," Mourinho nói trong bài phỏng vấn sau trận. "Trận đấu rất giàu cảm xúc, đến tận những phút cuối cùng. Một vài cầu thủ đã giữ bình tĩnh tốt hơn những người khác. Tôi nghĩ trọng tài đã rút sai thẻ (với Bailly). Trong trường hợp đó, có thể Bailly chỉ hơi ngây thơ. Tôi không rõ chi tiết sự việc nhưng chúng tôi đã mất một cầu thủ vô cùng quan trọng cho trận chung kết."

Xem lại highlight M.U 1-1 Celta Vigo:

Gareth Bale trở lại, sẵn sàng gieo sầu cho Juventus. Tiền vệ Gareth Bale đã bình phục chấn thương và chắc chắn sẽ tham dự trận chung kết Champions League. Chấn thương đã hạn chế sự đóng góp của Gareth Bale cho Real Madrid ở mùa giải này. Theo đó, anh chỉ mới ra sân đúng 26 lần trên mọi mặt trận và ghi được 9 bàn thắng. Rõ ràng đây là một mùa giải đầy thất vọng đối với Bale.

Conte: "Chelsea được may mắn giúp sức". Trong buổi phỏng vấn mới đây, chiến lược gia người Italia cho biết: "Tôi nghĩ mùa giải này chúng tôi đã làm tốt, ngoài ra còn có cả yếu tố may mắn vì chúng tôi ít phải gặp chấn thương nặng. Khi bạn có nhiều cầu thủ bị chấn thương, ban huấn luyện phải sử dụng nhiều cầu thủ khác để thay thế, con số 15,16 hay 17 có thể là không đủ. Tôi nghĩ mùa này cả đội đã thi đấu rất nỗ lực. Tuy nhiên chúng tôi vẫn đảm bảo được chuyên môn và còn được may mắn giúp sức. Vì điều này, tôi phải nói lời cảm ơn đến đội ngũ nhân viên tại Chelsea."

Cựu thủ môn Man Utd sắp về Man City? Theo đó, Valdes đã có những buổi gặp trực tiếp với đại diện bên phía The Citizens để đi đến thống nhất một vụ chuyển nhượng trong thời gian tới. Với việc được quyền tự do ra đi sau khi Middlesbrough rớt hạng, Valdes sẽ không gặp trở ngại nào nếu gia nhập Man City.

Gia cố đội hình, Barca 'tăm tia' tiền vệ Southampton. Mục tiêu mà BLĐ Barca nhắm đến là Oriol Romeu, theo thông tin từ báo giới Tây Ban Nha. Romeu từng là tài năng trẻ đầy triển vọng trưởng thành từ lò đào tạo La Masia và từng có thời gian chơi cho Chelsea. Hiện tại, tiền vệ này đang nằm trong biên chế Southampton.

Real Madrid không được mặc áo trắng ở chung kết Champions League. Lý do là bởi kết quả bốc thăm vòng bán kết quy định, đội nào thắng trong cặp đấu giữa Juventus và AS Monaco sẽ được mang màu áo truyền thống trong trận chung kết. Điều này đồng nghĩa, Real Madrid sẽ không được quyền chọn áo trắng.

Jordan Henderson có thể tái xuất thời gian tới. Huấn luyện viên người Đức Jurgen Klopp xác nhận khả năng Henderson có thể chơi bóng trở lại. "Vẫn còn quá sớm để nói rằng cậu ấy sẽ không thể ra sân," Klopp nói. "Tình hình của Henderson là vô cùng tích cực. Lúc này đội ngũ y tế đã bật đèn xanh cho cậu ấy thi đấu. Tuy nhiên tôi vẫn phải cẩn trọng trong mọi chuyện."

Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 08:30 12/05/2017