Điểm tin sáng 03/12: Pogba khiến M.U điêu đứng; Ozil thả thính đối thủ

Nhận thẻ đỏ vô duyên, Paul Pogba bỏ lỡ 3 trận cầu quan trọng của Man Utd. Trước mắt, Paul Pogba sẽ vắng mặt trong 3 trận đấu liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, đầu tiên là với đại kình địch Man City. Kế đó, Pogba sẽ phải làm khán giả ở trận đấu với Bournemouth rồi West Brom. Nếu liên đoàn bóng đá Anh FA nghiêm khắc hơn khi xem lại băng ghi hình cũng như thái độ chống đối của Pogba trước quyết định của trọng tài, tiền vệ này hoàn toàn có thể nhận án phạt bổ sung.

Pogba sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 trận.

Sao Man Utd được khen xuất sắc nhất thế giới sau trận Arsenal. Trên mạng xã hội, người hâm mộ có lí do để 'phát sốt' với những gì De Gea đã thể hiện. Họ có lí do để khen ngợi ngôi sao người Tây Ban Nha là thủ thành số 1 thế giới thời điểm này. Một số còn so sánh De Gea như Vạn lý trường thành chắn ngang trước khung thành Quỷ đỏ.

HLV Wenger nói gì sau thất bại đáng tiếc trước Man Utd? HLV Wenger cho biết trong buổi họp báo sau trận: "Tôi nghĩ hàng thủ của chúng tôi đã chơi không tốt. Arsenal đã phải trả giá vì điều này. Thái độ thi đấu của các cầu thủ là hoàn hảo. Nhưng bạn không thể mắc những sai lầm từ đầu như vậy được. Tuy nhiên, khi bị dẫn 2 bàn, chúng tôi vẫn có đủ cơ hội để làm được điều gì đó."

Mourinho hé lộ chiến thuật đánh bại Arsenal của Man Utd. HLV Mourinho lên tiếng: "Kế hoạch của Man Utd là khi Arsenal có bóng, chúng tôi sẽ phòng ngự, bắt đầu bằng việc áp sát các cầu thủ. Khi Man Utd có bóng, chúng tôi phải phản công nhanh, cố gắng ghi bàn. Và chúng tôi đã làm được. Nhưng tôi phải nói rằng, các cầu thủ của tôi xứng đáng với tất cả những mỹ từ."

Với Morata, Chelsea đang sở hữu cái đầu vàng của châu Âu. Với Morata, một lần nữa anh đã khiến cho NHM phải nhắc tới 'cái đầu' của mình. Cụ thể tiền đạo người Tây Ban Nha đã một lẫn nữa lập công bằng một tình huống không chiến. Theo thống kê thì đó đã là bàn thắng thứ 11 bằng đầu mà Morata có được trong màu áo của cả Real, Chelsea lẫn Tây Ban Nha tính từ đầu mùa giải 2016-17. Đây cũng là thành tích không chiến tốt nhất mà một trung phong có được trong 5 giải đấu hàng đầu lục địa già.

Ozil gây phẫn nộ vì “thả thính” Man Utd ngay trên sân. Sau trận, Ozil còn khiến NHM Arsenal tức điên khi nán lại sân để chúc mừng các cầu thủ và ban huấn luyện Man Utd. Động thái càng khẳng định tương lai bấp bênh của anh ở Emirates bởi đến lúc này Ozil vẫn chưa gia hạn hợp đồng với Arsenal và sẽ trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè 2018. Nếu không muốn mất trắng Ozil, BLĐ Arsenal buộc phải bán anh ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới và Manchester United chính là một trong những sự lựa chọn hàng đầu.

Sao trẻ Anh quốc gặp "ác mộng" ở Bundesliga. Hè rồi, tài năng trẻ giàu triển vọng của bóng đá Anh, Reece Oxford đã gia nhập Borussia Monchengladbach theo dạng cho mượn có thời hạn một mùa giải. Và việc chấp nhận sang Bundesliga 'tu nghiệp' một năm là động thái dũng cảm và khá kỳ lạ với các tài năng trẻ của bóng đá Anh. Tuy nhiên, đây có vẻ như là một quyết định sai lầm. Cho tới lúc này của mùa giải, cầu thủ chỉ ra sân ở Bundesliga được đúng... 1 phút trong trận thắng Hoffenheim 3-1.

Daniel Levy cứng rắn, sao Tottenham sắp ra đi? Như đã đưa tin, tình hình thương thảo hợp đồng của Tottenham Hotspur với trung vệ xuất sắc Toby Alderweireld vẫn bế tắc, khi chính người đại diện của cầu thủ - ông Stijn Francis trong bài phỏng vấn với báo chí đã xác nhận việc phía cầu thủ yêu cầu Tottenham "nâng lương hoặc để cầu thủ ra đi".

