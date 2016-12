Điểm tin chiều 31/12: Schneiderlin khó rời M.U; Wenger đau đầu vì Oezil

Wenger đau đầu vì bài toán Oezil.

Người Trung Quốc thách thức "ông lớn" Ngoại hạng Anh. Với tiềm lực tài chính hùng mạnh, các CLB Trung Quốc đã gửi lời cảnh báo đến những đại gia Ngoại hạng rằng: "Họ sẽ sớm ký được hợp đồng với bất kỳ cầu thủ nào muốn có".

Schweinsteiger hội quân cùng Man Utd trong đêm khuya. Bastian Schweinsteiger và các cầu thủ khác của Manchester United đã xuất hiện khá khuya tại khách sạn Lowry vào tối ngày hôm qua.

Wenger thừa nhận vẫn đang giải bài toán Oezil. Arsene Wenger thừa nhận ông vẫn đang nỗ lực để biến Mesut Oezil trở thành một tiền vệ hoàn hảo nhất tại Ngoại Hạng Anh.

Pep Guardiola: Heavy Metal của Klopp là nhất. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha đang dẫn dắt Manchester City không ngần ngại giành những lời khen có cánh cho đối thủ của mình, trước đại chiến.

AC Milan dùng lương khủng để 'trói chân' Donnarumma. Cụ thể theo truyền thông tại Italia cho biết, bản hợp đồng mới của Donnarumma sẽ có thời hạn đến mùa Hè 2022. Trong đó, mức lương mà thủ thành 17 tuổi này sẽ được nhận đó là 82.000 bảng/ tuần.

Chiêm ngưỡng tài năng của Donnarumma:

Schneiderlin bị bít đường rời Man Utd. Theo các nguồn tin mà nhà báo John Cross của The Mirror có được, ban lãnh đạo West Bromwich đã đưa ra lời đề nghị trị giá 13 triệu bảng cho tiền vệ người Pháp Morgan Schneiderlin, nhưng bị ban lãnh đạo Manchester United từ chối.

Mourinho: 'Không nhớ lần cuối M.U đá tệ'. HLV Jose Mourinho thừa nhận Manchester United đá tốt đến nỗi để khó mà nhớ được lần cuối họ chơi tệ.

Wenger bác tin đồn 'chặn' học trò đến Man Utd. "Họ chưa bao giờ đưa ra lời đề nghị," Wenger tiết lộ với báo chí về tin đồn lời đề nghị của Manchester United giành cho hậu vệ phải người Pháp. "Những tin đồn đó hoàn toàn không đúng sự thật. Tôi thật sự ngạc nhiên khi phải nghe những điều như vậy."

CLB xứ Wales lập kỳ tích chuỗi trận thắng dài nhất lịch sử. Năm 1972, Ajax Amsterdam của huyền thoại Johan Cruyff lập chuỗi 26 chiến thắng liên tiếp ở mọi đấu trường, trong đó có 19 trận ở giải VĐQG Hà Lan, 4 trận cúp châu Âu và 3 trận cúp quốc gia. Ngày 30/12, kỳ tích của Ajax đã bị The New Saints xô đổ sau khi CLB này đánh bại Cefn Druids 2-0. The New Saints qua đó cán mốc 27 thắng lợi liên tiếp.

Xuân Trường còn cơ hội giành nhiều Quả bóng Vàng tương lai. Nhận xét Xuân Trường chưa đủ tiêu chí đoạt Quả bóng Vàng 2016 nhưng HLV Lê Thụy Hải cho rằng anh còn cơ hội giành giải thưởng này nhiều lần trong tương lai.

