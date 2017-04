Derby Manchester là trận cầu của mùa giải. Chia sẻ với báo giới, Herrera khẳng định: "Đây chắc chắn là trận đấu của mùa giải. Chúng tôi đang kém Man City 1 điểm. Nếu thắng, chúng tôi có cơ hội lớn đoạt vị trí trong Top 4, ngược lại mọi thứ sẽ trở nên rất khó khăn.”

Ronaldo đã quát câu gì khi Messi ghi bàn thắng quyết định? Tờ AS đã giúp mọi người giải đáp thắc mắc khi mời chuyên gia đọc khẩu hình miệng về để ghi lại những gì Ronaldo nói. Kết quả, Ronaldo đã quát lên câu: “Đáng lẽ phải phạm lỗi với hắn đi!” Ronaldo đã rất bực mình khi các đồng đội không phạm lỗi với Sergi Roberto để cầu thủ này xộc thẳng sang phần sân của Real, khởi xướng bàn thắng quyết định của Messi.

Ronaldo không hài lòng vì đồng đội không chịu phạm lỗi với Sergi Roberto.

Schweinsteiger vẫn rất yêu mến M.U. Schweinsteiger cho hay: "Việc tôi chuyển đến thi đấu cho Manchester United là một quyết định chuẩn xác. Tôi đặt mục tiêu vô địch Champions League với Bayern Munich do đó tôi không ra nước ngoài chơi bóng. Và tôi đã gặt hái thành công vào năm 2013.”

Wenger chưa bao giờ tiếc khi mua hụt Vardy. Trước thềm trận đấu giữa Arsenal và Leicester City tối nay, Arsene Wenger thừa nhận là ông chưa bao giờ cảm thấy tiếc khi mua hụt Jamie Vardy.

Video màn trình diễn của Vardy trong mùa này

Herrera yêu M.U từ cái nhìn đầu tiên. Cầu thủ 27 tuổi kể lại giây phút đầu tiên có cảm tình với đội chủ sân Old Trafford. Đó là một buổi chiều năm 2012, khi anh bước đến con đường mang tên Sir Matt Busby ở Old Trafford. Đó không phải là một chuyến du lịch bình thường của Herrera, mà anh cùng Athletic Bilbao hành quân đến Old Trafford để tham dự trận đấu ở vòng 1/8 Europa League lượt đi với M.U. Kết quả, Bilbao giành chiến thắng 3-2 ngay tại Nhà hát của những giấc mơ trước khi thắng 2-1 trong trận lượt về, loại M.U khỏi giải đấu.

Cựu danh thủ đốc thúc M.U mua Griezmann. Cựu danh thủ Mikael Silvestre cho biết Manchester United cần phải ngay lập tức chiêu mộ Antoine Griezmann. Ông còn cho biết Griezmann sẽ là bản hợp đồng hoàn hảo cho M.U.

Liverpool nhắm 'hàng thải' của Real. Nguồn tin từ Tây Ban Nha cho hay, Liverpool đang chuẩn bị đưa ra lời đề nghị với thủ thành Antonio Adan. Cựu cầu thủ Real hiện đang thi đấu khá hay trong màu áo Real Betis.

Xavi trở thành kẻ thù của Pochettino. HLV người Argentina đã tuyên bố như vậy sau khi nghe Xavi khen ngợi tài năng của Alli và tiến cử anh cho Pep Guardiola, đối thủ của Pochettino ở Ngoại hạng Anh.

Thủ môn giết người phải vào tù lần 2. Ba trong số bốn thẩm phán của Tòa án tối cao Brazil đã bác đơn kháng cáo của thủ môn Bruno, theo đó buộc người gác đền 32 tuổi phải trở lại nhà giam để thi hành bản án 22 năm tù.

HAGL thanh lý hợp đồng với Ideguchi. Không có phong độ tốt ở lượt đi, tiền vệ Ideguchi sẽ phải “ra đường” khi giai đoạn lượt về trở lại bởi HAGL đang muốn tìm một ngoại binh chất lượng khác để bổ sung cho hàng phòng ngự đội bóng phố Núi.

Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 15:50 26/04/2017