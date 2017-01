Coutinho gia hạn với Liverpool: Cách đây không lâu, trang chủ của Liverpool đã thông báo việc Coutinho đã chính thức đặt bút gia hạn hợp đồng mới với đội bóng. Theo đó, ngôi sao người Brazil sẽ ở lại Liverpool đến năm 2022, và mức lương mà anh sẽ được nhận là vào khoảng 150.000 bảng/tuần, cao hơn so với mức 120.000 bảng đang nhận.

Dortmund CHỐT giá bán Aubameyang: Theo chia sẻ mới đây của Giám đốc điều hành - Joachim Watzke thì Dortmund hoàn toàn có thể sẽ chia tay Pierre-Emerick Aubameyang trong thời gian tới nếu như nhận được mức giá đề nghị là 80 triệu euro.

Shanghai SIPG tiếp tục kế hoạch 'Brazil hóa': Sau khi chiêu mộ thành công Hulk và Oscar, người vừa chuyển tới đội bóng thi đấu với bản hợp đồng lên tới 52 triệu bảng từ Chelsea, Shanghai SIPG vẫn đang giành sự quan tâm đến một ngôi sao người Brazil khác đó là Dani Alves. Mức lương mà đội bóng Trung Quốc đề nghị đối với Alves là khoảng 160.000 bảng/tuần.

Sao cũ MU bất ngờ hủy lễ cưới với nữ nhà báo: Chicharito, cựu cầu thủ MU, đã quyết định chấm dứt cuộc tình với nữ nhà báo xinh đẹp Lucia Villalon dù họ chỉ vừa thông báo làm lễ cưới. Cụ thể Chicharito và Lucia đã xác định sẽ kết hôn vào mùa Hè năm nay sau nhiều năm hẹn hò. Rất tiếc chuyện tình đã không có được một cái kết đẹp.

Xhaka lại bị cảnh sát "hỏi thăm": Theo Sở cảnh sát Metropolitan cho biết, các nhân viên tại sân bay Heathrow đã bị một người đàn ông khoảng 20 tuổi xúc phạm đến sắc tộc. Hiện ngôi sao của Arsenal - Xhaka đang bị tình nghi chính là thủ phạm của vụ phân biệt chủng tộc này. Trả lời câu hỏi của các phóng viên, đại diện Arsenal cho biết: "Xhaka đang gặp cảnh sát để giải quyết một vấn đề riêng tư."

Old Trafford sắp thành sân lớn thứ 3 tại châu Âu: Theo truyền thông tại Anh, Man Utd đang có kế hoạch nâng tổng số chỗ ngồi tại Old Trafford lên thành 88.000 chỗ, nhiều thứ 3 tại châu Âu. Hiện sức chứa của Old Trafford vào thời điểm này là 75.111 chỗ, đứng thứ 9 trong danh sách các SVĐ có sức chứa lớn nhất châu Âu.

Người của Liverpool đã tới Bồ Đào Nha: Một phái đoàn của Liverpool được cho là đã có mặt tại Bồ Đào Nha cách đây không lâu. Mục đích của chuyến đi này là để đàm phán với Sporting Lisbon về việc hỏi mua tiền vệ William Carvalho, cầu thủ cũng được Arsenal và M.U quan tâm.

Thành London đại chiến vì 'hàng thải' của Milan: Rossoneri đã đánh tiếng về việc sẽ để M’Baye Niang ra đi ngay trong tháng Giêng này. Ngoài Arsenal, thì một đội bóng khác của thành London là West Ham cũng được cho là đang dành sự quan tâm rất lớn đối với cầu thủ người Pháp.

Vượt Man United, PSG chiêu mộ thành công 'Ronaldo mới': Mới đây, PSG chính thức xác nhận thương vụ chuyển nhượng Goncalo Guedes đã hoàn tất. Theo nhiều nguồn tin uy tín, số tiền PSG phải trả cho Benfica trong thương vụ này khoảng 21 triệu bảng, cùng với đó là mức tăng 4 triệu bảng tuỳ thuộc đóng góp của Guedes cho đội chủ sân Công viên các Hoàng tử.

Xú - Thể thao Việt Nam | 16:50 25/01/2017