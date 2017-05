Mkhitaryan: Man Utd phải vô địch bằng mọi giá. Micky cho biết: "Đây sẽ là trận đấu hết sức quan trọng và là cơ hội để M.U tham dự Champions League mùa sau. M.U không phải đội bóng phải chơi 3 năm liên tiếp tại Europa League. Đây sẽ là trận đấu quan trọng nhất cuộc đời tôi. Tôi không muốn thua. Tôi biết cả đội có thể làm được và sẽ thật vinh dự nếu trở thành nhà vô địch. Tôi có theo dõi vào trận của Ajax và họ là một tập thể trẻ trung, tài năng. Họ cũng rất năng nổ trên sân và chơi thứ bóng đá tương tự M.U."

Usmanov sẵn sàng sa thải Wenger, hứa 'tạo bom tấn' cho Arsenal. Một trong hai cổ đông lớn nhất Arsenal, Alisher Usmanov vừa khẳng định nếu nắm quyền quyết định tại Arsenal, ông sẵn sàng chi đậm cho câu lạc bộ thành London.

Nội tình Arsenal vô cùng rối loạn.

BẤT NGỜ: Wenger nhượng bộ, ký hợp đồng 2 năm. Trong số ra hôm nay (20/05), tờ Telegraph cung cấp thông tin HLV Wenger sẽ chấp nhận một phần thay đổi từ ban lãnh đạo Arsenal, để tiếp tục ký hợp đồng mới có thời hạn 2 năm. Hợp đồng sẽ được ký sau chung kết FA Cup với Chelsea, vào ngày 27/05.

CLB Trung Quốc xác nhận "đạt thỏa thuận" hai sao bự. Đích thân tỷ phú Shu Yuhui, chủ tịch CLB Thiên Tân Quyền Kiện (Tianjin Quanjian) khẳng định ông đã đạt được "thỏa thuận miệng" với hai sao bự của bóng đá châu Âu. Bên cạnh đó, vị tỷ phú đang sở hữu công ty dược phẩm tại Thiên Tân cũng tiết lộ CLB sẽ ký hợp đồng với "một trung phong đẳng cấp thế giới". Điều khiến giới quan sát tin rằng đó là Diego Costa, người gần như sẽ rời Chelsea ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay.

Man United sắp trình làng Ngoại hạng Anh cầu thủ trẻ nhất lịch sử. HLV Jose Mourinho thừa nhận ông có thể để cầu thủ mới 16 tuổi Angel Gomes ra sân trong trận đấu cuối cùng mùa giải của Man United với Crystal Palace.

Tài phiệt Nga 'hất cẳng' Kroenke bất thành. Tờ The Guardian (Anh) hôm qua đưa tin, nhà tài phiệt người Nga Alisher Usmanov đã đưa ra lời đề nghị trị giá 1.3 tỷ đô (tương đương 1 tỷ bảng) để nắm toàn quyền sở hữu Arsenal. Theo các nguồn tin uy tín được cả Financial Times và The Guardian xác nhận, lời đề nghị đầu tiên của Usmanov đã bị từ chối. Nhiều khả năng vị tỷ phú người Nga này sẽ trở lại với một lời đề nghị khác hấp dẫn hơn.

Có giá hời, sao Nice khiến Arsenal và Tottenham 'sôi sục'. Việc Jean Michaël Seri, ngôi sao sáng nhất của Nice mùa này, chỉ có giá 25 triệu euro (tương đương 18 triệu bảng) khiến anh trở thành hàng hot trên thị trường chuyển nhượng.

Chiêm ngưỡng tài năng của Seri:

Inter Milan dư sức mua Ronaldo. Chia sẻ với báo giới, Piero Ausilio cho hay: "Chúng tôi hoàn toàn có thể chiêu mộ những cầu thủ đắt giá nhất thế giới, đặc biệt là Ronaldo. Tuy nhiên, chúng tôi cần phải tính toán kỹ càng bởi vẫn còn luật công bằng tài chính."

Koeman thừa nhận Ross Barkley sắp rời Everton. "Tôi không biết gì về tương lai Barkley," Koeman thừa nhận. "Có thể sau trận đấu cuối cùng của mùa giải, chúng ta sẽ biết. Nhưng chúng tôi đã thương thảo với cậu ấy thời gian dài, và cậu ấy đang nghĩ về tương lai."

Harry Kane quyết gia nhập "CLB 100" ở Premier League 2017/18. Chân sút số 1 của Tottenham Hotspur đã sớm đặt mục tiêu cho mình ở mùa giải mới với quyết tâm chinh phục cột mốc 100 bàn thắng ở Premier League 2017/18.

Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 14:45 20/05/2017