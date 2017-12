HLV 'đen nhất Premier League' nói gì sau lễ bốc thăm? HLV Pochettino của Tottenham cho hay: "Chúng tôi đã chứng tỏ chúng tôi có thể cạnh tranh tại giải đấu này. Juventus sẽ là một đối thủ rất khác với Real Madrid nhưng họ vẫn là đội bóng rất mạnh. Đó sẽ là thách thức lớn cho Tottenham. Tôi và các học trò đang rất phấn khởi, chúng tôi sẽ cố gắng 100% sức lực để làm CĐV hài lòng."

Spalletti cảm thấy xấu hổ vì được so sánh với Mourinho. Cụ thể vị thuyền trưởng của Inter đã nói rằng: "Những sự so sánh với Mourinho khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Các bạn phải dừng lại việc này ngay lập tức. Không thể nào so sánh một người mới có mặt ở đây 2 ngày, với một người đã từng làm nên lịch sử với Inter. Tôi không thể nào sánh được với ông ấy. Làm ơn đừng tiếp tục so sánh nữa."

Man Utd có thể mất Eric Bailly đến hết tháng Giêng. Theo thông tin mới nhất từ The Sun, quá trình hồi phục của Eric Bailly đã không diễn ra suôn sẻ như dự đoán. Các cơn đau vẫn đang hành hạ trung vệ 23 tuổi này, và nhiều khả năng anh sẻ tiếp tục vắng mặt thêm 8 tuần nữa.

Arsenal sắp chốt tương lai Ozil.

Arsenal tung đòn quyết định để giữ chân Ozil. Theo những thông tin mới nhất từ ESPN, Arsenal cũng đã quyết định sẽ mau chóng chốt lại tương lai của Ozil ngay trong tuần tới để có thể sớm có phương án chuyển nhượng trong tháng 01/2018. Theo đó một lời đề nghị gia hạn cuối cùng sẽ được gửi tới tiền vệ người Đức trong vài ngày nữa.

Mourinho gây sốc khi đòi mua cầu thủ 442 triệu bảng của Real Madrid. Theo tờ Don Balon, HLV người Bồ Đào Nha đã rút lui trong thương vụ Gareth Bale bởi những chấn thương liên miên của cầu thủ này. Thay vào đó, mới đây, BLĐ Man Utd đã cho phép Jose Mourinho bạo chi để mang về tiền vệ Marco Asensio của Real Madrid.

SỐC với thủ thành xuất sắc nhất Serie A hiện tại. "Tôi nghĩ thủ môn của Lazio, Thomas Strakosha đang làm nên những điều phi thường mùa giải này. Hiện tại, cậu ấy là thủ thành xuất sắc nhất Serie A. Strakosha đang tiếp tục phát huy những gì cậu ấy đã làm trong mùa giải trước. Lazio sẽ không gặp vấn đề về thủ môn ở những năm tiếp theo," người đại diện của Buffon, Martina cho biết.

Hạ M.U, Man City tiệm cận kỷ lục khủng. Trận thắng derby giúp Man City san bằng kỷ lục 14 trận thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh của Arsenal tạo ra năm 2002. Họ chuẩn bị bước vào trận đấu với Swansea City và có cơ hội độc chiếm kỷ lục vô tiền khoáng hậu này với 15 trận thắng liên tiếp.

James Rodriguez muốn gắn bó lâu dài với Hùm xám. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, James đã công khai bày tỏ sự thích thú khi được làm một phần của Hùm xám. Anh chia sẻ: "Tôi nghĩ Munich là một thành phố xinh đẹp, CLB thì vĩ đại và tôi muốn ở đây thêm nhiều năm nữa."

Muốn 'tống' nhanh Luke Shaw, Man Utd sẽ phải bồi thường hợp đồng. Cụ thể mức lương hiện tại của hậu vệ người Anh đó là 130.000 bảng/tuần. Đây không phải là mức lương mà nhiều đội bóng sẵn sàng bỏ ra để trả cho Shaw. Chính vì điều này, Shaw cũng đã yêu cầu Man Utd phải bồi thường cho khoản tiền chênh lệch giữa mức lương hiện tại và mức lương mà anh sẽ nhận ở đội bóng mới.

Video tài năng của James Rodriguez:

Phúc Vũ - BongDa.com.vn - TTVN | 14:50 12/12/2017