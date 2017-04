U20 Việt Nam có lợi thế lớn tại bảng E U20 World Cup

Ousmane Dembele sẽ không tham dự U20 World Cup.

Trong quá trình chuẩn bị, U20 Việt Nam gặp nhiều vấn đề về việc triệu tập các cầu thủ khi Quang Hải, Thái Quý, Đình Trọng hay Đức Chinh bị các CLB làm khó dễ trong việc lên tuyển. Tuy nhiên, so với các đối thủ ở U20 World Cup, U20 Việt Nam vẫn còn rất may mắn. U20 Honduras sẽ không có tiền vệ trụ cột Douglas Martinez của New York Red Bulls do CLB này không chịu nhả người. Tương tự là đội tuyển Pháp. Họ sẽ không có sự phục vụ của một loạt tên tuổi xuất sắc như Kylian Mbbape (AS Monaco) hay Ousmane Dembélé (Dortmund).

HLV Hoàng Anh Tuấn tuyên bố chơi với 100% phong độ trước U20 Argentina

Dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định sẽ chỉ đạo các tuyển thủ chơi với 100% phong độ trước U20 Argentina. Vị chiến lược gia người Khánh Hòa nhấn mạnh đây là cơ hội để các tuyển thủ thể hiện sự chuyên nghiệp của mình và sự tiến bộ sau những gì gặt hái được từ chuyến tập huấn châu Âu vừa qua: “Tôi cần xem một bức tranh toàn cảnh các em chơi như thế nào. Các em giữ sức không đá thì làm sao tôi đánh giá được. Với chúng tôi không có trận đấu nào là trận đấu tập cả.”

Ngoại binh Than Quảng Ninh trục trặc giấy tờ đi Myanmar đá AFC Cup

Ngày 29/4, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã hành quân lên Hà Nội và nghỉ ở đây một đêm để sáng 30/4 đáp chuyến bay đi Myanmar. Hai ngoại binh Trần Trung Hiếu và Patiyo đã gặp trục trặc về visa nhập cảnh vào Thái Lan. Do phải quá cảnh ở Bangkok mà Thái Lan lại yêu cầu các công dân không đến từ Đông Nam Á phải có visa mới cho nhập cảnh. Vì thế, ban lãnh đạo đội bóng quyết định mua vé mới để Trần Trung Hiếu và Patiyo bay thẳng từ Hà Nội đi Myanmar trong chuyến bay chiều 30/4.

Trung vệ người Đức thử việc ở V-League

Trung vệ Adriano Schmidt.

Theo Goal Việt Nam, CLB Hải Phòng hiện đang liên hệ với trung vệ người Đức gốc Việt Adriano Schmidt (Schwabmunchen – hạng 5 Đức). Với lối chơi phản công bằng những đường bóng dài mà HLV Trương Việt Hoàng xây dựng, có một trung vệ được đào tạo bài bản kiểu Châu Âu sẽ khiến Hải Phòng mạnh hơn rất nhiều trong giai đoạn khốc liệt sắp tới. Adriano Schmidt sinh năm 1994 và cao 185 cm. Anh là cầu thủ khá đa năng với sở trường đá trung vệ nhưng hoàn toàn có thể chơi hậu vệ cánh.

Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 18:15 30/04/2017