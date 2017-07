Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 27/07: Văn Thanh quá hay để chơi tại Đông Nam Á

Trình độ của Văn Thanh đã vượt khỏi Đông Nam

Theo Scott McIntyre, nhà báo của Four Four Two qua cuộc khảo sát, đi kèm với đó là sự theo dõi hàng loạt các trận đấu cấp CLB, cấp đội tuyển ở các quốc gia khu vực Đông Nam Á, cây viết này đã chọn được 10 cái tên là những cầu thủ kỳ cựu hoặc tài năng trẻ mà ông cảm nhận rằng họ “quá hay đến nỗi không thể chơi tại Đông Nam Á”.

Trình độ của Văn Thanh đã vượt ra khỏi Đông Nam Á.

Ngoài Văn Thanh, danh sách 10 cái tên còn có thủ môn Kawin Thamsatchanan, thủ môn Hassan Sunny, hậu vệ cánh Teerathon Bunmathan, hậu vệ Tristan Do, hậu vệ Nub Tola, tiền vệ Hariss Harun, tiền vệ Pokklaw Anan, tiền đạo Aung Thu và tiền đạo Teerasil Dangda.

Văn Toàn có thể ra nước ngoài thi đấu

Văn Toàn đang được một đội bóng Nhật theo đuổi ráo riết.

Theo những thông tin từ lãnh đạo HAGL, Văn Toàn được BLĐ Shimizu S-Pulse rất quan tâm và muốn chiêu mộ. Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết: "Đội bóng Nhật Bản vẫn đang theo dõi sát sao cậu ấy. Tuy nhiên, bầu Đức đã nói thẳng những chuyện liên quan đến tương lai cầu thủ không được bàn bạc vào thời điểm này vì muốn các thành viên của HAGL tập trung tối đa để chinh phục tấm HCV SEA Games 29."

Công Phượng lọt top chân sút ghi bàn nhiều nhất vòng loại U23 châu Á

Tiền đạo U22 Việt Nam đã đập tan mọi nghi ngờ nhằm vào anh khi tỏa sáng rực rỡ ở vòng loại U23 châu Á 2018 với những đường đi bóng điêu luyện, kiến tạo đẳng cấp và những siêu phẩm đẹp mắt làm nức lòng người hâm mộ.

Trong cả 3 trận đấu của U22 Việt Nam, tiền đạo thuộc biên chế HAGL đều ghi bàn (4 bàn, 2 kiến tạo), trong đó có 2 pha sút xa rất đẹp mắt lọt tốp những chân sút tốt nhất vòng loại U23 châu Á và là cầu thủ duy nhất của Đông Nam Á lọt top này.

Bình Phước hạng ba, Đồng Tháp FC đi Play-off

Chiều qua, giải hạng Nhất đã khép lại bằng vòng đấu cuối. Trật tự trên BXH không đổi khi các đội xếp trên đều giành thắng lợi.

Do Bình Phước thắng Đồng Tháp nên dù đả bại Fico.Tây Ninh với 4 bàn không gỡ, Viettel cũng chỉ xếp hạng tư chung cuộc. Đây là kết quả đáng thất vọng đối với thầy trò HLV Nguyễn Hải Biên. Trắng tay vòng này nhưng Huế vẫn giành vị trí thứ nhì.

Trước lượt cuối, Nam Định giành quyền thăng hạng, còn Đồng Tháp phải đá play-off với đại diện hạng Nhì để xác định suất còn lại dự hạng Nhất 2018.

Xác định hai cặp đấu quyết định giành suất thăng hạng nhất

Vượt qua Long An với tỷ số đậm đà 8-0 trước Long An. Hà Nội sẽ gặp Bình Định vào ngày 29/7 để cạnh tranh suất thăng hạng Nhất Quốc gia 2018.

Trận còn lại diễn ra cùng ngày, Bình Thuận cũng giành thắng lợi 1-0 trước Lâm Đồng để qua đó chạm trán Công An Nhân Dân ở trận đấu sau đó.

