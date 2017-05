Đội trưởng Quang Hải tin U20 Việt Nam giành vé đi tiếp

Trả lời báo chí ở buổi tập mới đây đội trưởng Nguyễn Quang Hải khẳng định toàn đội rất thoải mái và sẵn sàng hướng tới trận đấu với U20 Honduras: "Tất cả những điều đánh giá chỉ là trên giấy, những gì ở trên sân mới là thật. Phải đến khi trận đấu kết thúc mới biết được kết quả như thế nào. Tuy nhiên, tôi cũng như các đồng đội ở U20 Việt Nam sẽ thể hiện tốt nhất khả năng của mình, chắc chắn chúng tôi sẽ phải cố gắng rất nhiều để duy trì cơ hội đi tiếp."

Báo nước ngoài nhận định Honduras sẽ buông trận gặp Việt Nam

Theo đó, Tờ Once A Metro, trang báo đồng hành cùng CLB Red Bulls New York ở giải MLS, Mỹ đã theo sát hành trình đội U20 Honduras ở kỳ U20 World Cup 2017, tờ báo này nhận định sau hai trận thua liên tiếp ở bảng E U20 World Cup khả năng Honduras sẽ buông xuôi khi đối đầu với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. “U20 Honduras đã đặt mọi quyết tâm trong trận đấu với U20 New Zealand để tìm một trận thắng và hy vọng sẽ vượt qua vòng bảng sau 6 lần dự trước đó đều bất thành. Đến thời điểm này U20 Honduras khó lòng vực dậy tinh thần, sau cú sốc quá lớn và trận tới họ có thắng cũng không thể tự quyết cơ hội đi tiếp nên rất dễ buông xuôi luôn.”

Fan tung chiêu độc ủng hộ U20 Việt Nam trước trận gặp Honduras

Trước trận cầu “sinh tử” giữa U20 Việt Nam và Honduras, CĐV Văn Trần Hoàn đã tuyên bố sẽ thưởng 500 triệu đồng nếu U20 Việt Nam giành vé lọt vào vòng 1/8 U20 World Cup năm nay, đây được xem là chiêu độc của fan cuồng Hoàn “pháo sáng” khích lệ tinh thần thi đấu của U20 Việt Nam. Hoàn “pháo sáng” là CĐV trung thành của bóng đá Việt Nam, anh không chỉ đồng hành cùng ĐT Việt Nam ở SEA Games, AFF Cup bên cạnh đó những giải đấu như Euro hay World Cup, CĐV đặc biệt này vẫn có mặt với cờ đỏ sao vàng.

Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 18:00 27/05/2017