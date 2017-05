Tiến Dụng tới Hàn Quốc ủng hộ U20 Việt Nam

Bất ngờ phải chia tay danh sách chính thức U20 Việt Nam thi đấu U20 World Cup vì lý do chấn thương. Thế nhưng, mới đây được sự đồng ý của CLB chủ quan tiền vệ Bùi Tiến Dụng đã có mặt tại Hàn Quốc để chứng kiến cuộc chạm trán giữa U20 Việt Nam và New Zealand. Được biết, Ngoài Tiến Dụng, một đồng đội khác của anh là Thái Quý cũng không thể có mặt cùng U20 Việt Nam vì giãn dây chằng gối. Trước đó, anh trai của Tiến Dụng là thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng đã mang chiếc áo đấu của cậu em sang Cheonan và sẽ mặc bên trong chiếc áo đấu chính thức nếu được ra sân.

Tiến Dụng có mặt tại Hàn Quốc đồng hành cùng U20 Việt Nam.

U20 Việt Nam tự tin trước cuộc đối đầu New Zealand

HLV Hoàng Anh Tuấn tự tin đối đầu U20 New Zealand.

Trong buổi họp báo trước trận đấu gặp New Zealand tại VCK U20 World Cup 2017, HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá khá cao đối thủ, bên cạnh đó cũng cho thấy quyết tâm và tự tin trước đối thủ: “Chúng tôi có thể chơi tấn công và cũng có thể chơi phòng ngự. Tôi không thể tiết lộ và mọi người hãy chờ xem ở trên sân. Tôi hy vọng đây sẽ là một trận đấu đẹp và U20 Việt Nam sẽ có một kết quả tốt.” Bên cạnh đó ông Tuấn cũng hy vọng: “Lần đầu tiên tham dự U20 World Cup là niềm tự hào không chỉ với cầu thủ mà còn với người dân Việt Nam. Đây chính là cơ hội để các cầu thủ của chúng ta thi đấu với những đội bóng hàng đầu, là động lực tốt để tạo bước tiến cho nền bóng đá Việt Nam. Thách thức ở phía trước là rất lớn nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình.”

Trọng Đại sẽ vắng mặt trận gặp New Zealand

Cuộc đối đầu tới gặp U20 New Zealand trong khuôn khổ bảng E World Cup U20 vào chiều (22/5), HLV Hoàng Anh Tuấn nhận tin không vui khi Trọng Đại phải ngồi ngoài trong một buổi tập của U20 Việt Nam. Trước đó, Trọng Đại từng được bố trí chơi ở vị trí trung vệ. Nhưng tại VCK U19 châu Á, anh đã được đẩy lên chơi cặp tiền vệ trung tâm với Bùi Tiến Dụng. Thật không may cho U20 Việt Nam, Tiến Dụng dính phải chấn thương và mất luôn U20 World Cup. Gần như nếu Trọng Đại không đủ điều kiện ra sân vì lý do sức khỏe thì Văn Hậu sẽ đóng thế phù hợp nhất.

Fan nữ xinh đẹp cổ vũ U20 Việt Nam tại VCK U20 World CUP 2017

Fan nữ xinh đệp ủng hộ U20 Việt Nam.

Trước cuộc đối đầu giữa U20 Việt Nam và U20 New Zealand ở bảng E, không ít các fan nữ xinh đẹp là kiều bào Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc đã dõi theo buổi tập của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Được biết sẽ không ít những người yêu mến bóng đá Việt nam trong đó có những fan nữ xinh tươi sẽ có mặt trên khán đài tiếp lửa U20 Việt Nam.

