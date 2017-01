Xuân Trường hút khách, Gangwon FC tung ‘chiêu độc’

Xuân Trường giúp đội bóng mới của mình hút khách hơn.

Theo thông báo từ phía lãnh đạo Gangwon FC, cho đến 18h00 ngày 17/1 (giờ Hàn Quốc), những CĐV có nhu cầu mua vé theo dõi các trận đấu của đội bóng trong suốt mùa giải 2017 sẽ được giảm giá tới 70%.

Mức vé ưu đãi này chính là biện pháp mà lãnh đạo CLB Gangwon FC đưa ra nhằm lôi kéo khán giả tới sân, thúc đẩy việc xây dựng và phát triển hình ảnh của CLB ở mùa giải đầu tiên chơi tại K.League Classic, giải đấu chuyên nghiệp hạng cao nhất của bóng đá Hàn Quốc.

Từ thời điểm Xuân Trường cùng các tân binh đến từ những đội bóng khác tại K.League Classic được xác nhận ký hợp đồng với Gangwon FC thi đấu trong mùa giải 2017, lượng CĐV theo dõi, cập nhật thông tin về đội trên các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram hay Kakao Talk tăng đột biến.

Những hình ảnh, thông tin về lễ ra mắt của Xuân Trường, quá trình hòa nhập của tiền vệ này trong những ngày đầu tập trung tập luyện ở đội bóng mới được cập nhật liên tục trên fanpage của CLB đã thu hút một lượng lớn người theo dõi và phần nhiều trong số đó đến từ Việt Nam.

Fan nữ thủ đô "kết" Văn Toàn, ngó lơ Công Phượng

Văn Toàn nhận được nhiều sự quan tâm của fan nữ trong buổi tập chiều nay.

Buổi tập của HAGL trên sân Hàng Đẫy chiều nay nhằm chuẩn bị cho trận làm khách trước Hà Nội FC tại vòng 3 Toyota V-League 2017 không có nhiều CĐV đến xem. Tuy nhiên, đội bóng phố Núi vẫn có những CĐV trung thành tới sân để chờ xin chụp ảnh, chữ ký.

Sau buổi tập, khá ngạc nhiên khi thần tượng một thời của các CĐV nữ là Công Phượng lững thững đi bộ ra xe ô tô, trong khi người đồng đội Văn Toàn lại bị "quây" từ trong sân ra tận phía ngoài cổng. Dường như thương hiệu, sức hút của Công Phượng tỉ lệ thuận với phong độ của anh. Trong khi đó, Văn Toàn lại trở nên ngày càng nổi tiếng khi chơi rất hay trong màu áo ĐTQG và HAGL.

Tuấn Anh muốn sống cùng đam mê

Ngày 19/1 tới, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của HAGL sẽ lên đường sang Singapore tái khám chấn thương tổn thương sụn đầu gối. Đây là cột mốc rất quan trọng trong quá trình hồi phục của Tuấn Anh vì từ giai đoạn này trở đi, Tuấn Anh bắt đầu có thể tập bóng.

Sau một thời gian dài tập luyện không bóng, Tuấn Anh sẽ có thể ra sân tập nhẹ. Chia sẻ trước chuyến đi Singapore, Tuấn Anh nói: “Em muốn sống cùng đam mê của mình. Đá để thỏa mãn ai đó thì em không làm. Được người khác quý mến mình là em cảm thấy rất vui rồi”.

VPF đồng ý đổi lịch sân Cẩm Phả

VPF đã đồng ý đề nghị đổi lịch thi đấu các trận V-League giai đoạn 1 trên sân Cẩm Phả. Cụ thể, lịch thi đấu do Ban tổ chức giải đưa ra cho các trận trên sân Cẩm Phả diễn ra vào lúc 16h00. Nhưng thực tế các vòng vừa qua, lượng khán giả tới sân khá ít.

Lý do là bởi 16h00 là thời điểm quá sớm, tỉnh Quảng Ninh rộng nên di chuyển mất thời gian. Than Quảng Ninh đã đề nghị VPF cho lùi các trận xuống 17h00 để CĐV Than Quảng Ninh được tới sân đông hơn. VPF đã đồng ý với đề nghị này để mang giải đấu tới gần CĐV hơn.

Nói về bóng đá Việt, chuyên gia ngoại làm người hâm mộ mừng thầm

Hans Juergen Gede là Giám đốc kỹ thuật của VFF. Ít ai biết, chính ông đã đóng góp nhiều ý tưởng để nâng tầm bóng đá trẻ. Chuyên gia người Đức, nói không quá, là nhân tố quan trọng trên hành trình kỳ diệu tới World Cup của lứa U19 Việt Nam vừa qua.

Nói về thành công của lứa U19, ông Gede khẳng định bản thân không bất ngờ. Tất cả là thành quả của một quá trình rèn luyện, nỗ lực miệt mài:

“Mọi người đều ngạc nhiên với thành quả ấy, nhưng cá nhân tôi thì không. Trước giải U.19 Đông Nam Á, mọi thứ có vẻ chưa được ổn. Tôi đã làm việc với BHL để cùng đánh giá đúng thực trạng và tìm ra những giải pháp cần thiết.

Chúng tôi tổ chức phân tích video các trận đấu, chỉ ra những điều cả được lẫn chưa được để lập tức khắc phục. Thậm chí trong mỗi buổi tập, hàng ngày, chúng tôi cố gắng giải quyết ngay lập tức những sai sót dù là nhỏ nhất để hoàn chỉnh hơn từ vị trí chiến thuật, cách phối hợp, đội hình... Toàn đội đã rất tiến bộ sau đó trước khi bước vào VCK châu Á.”

Trong suy nghĩ của mình, Gede tin bóng đá Việt đủ sức tới VCK World Cup, sau khi FIFA quyết định tăng số đội lên 48 từ năm 2026. Theo ông, chúng ta đang sở hữu lứa U16, U20 và U22 đầy tài năng:

“Trước VCK U.19 châu Á, cũng đâu có ai tin Việt Nam sẽ giành vé dự World Cup U.20. Điều gì cũng có thể xảy ra.

Chúng ta đang có những cầu thủ giỏi ở lứa U.22, U.20 và cả U.16. Các bạn đừng mất niềm tin. Điều quan trọng nhất là một hướng đi đúng. Hãy tận dụng thời gian để làm những gì tốt nhất vì sự phát triển.”

Viết Định - Thể thao việt Nam | 18:35 17/01/2017