Trọng tài Xuân Nguyện từng dính phốt ở hạng nhất

Với tình huống bẻ còi trên sân Pleiku chiều qua. Trọng tài Trần Xuân Nguyện đang đứng trước nguy cơ phải nhận án phạt nặng từ ban trọng VFF.

Trọng tài Xuân Nguyện từng nghi "có mùi" ở hạng nhất.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng ông "vua áo đen" này từng không được giao bất cứ trận đấu nào trong vòng 10 năm. Cụ thể, trong năm 2006 trọng tài Trần Xuân Nguyện đã bị kết án treo giò vĩnh viễn do cách điều hành 'có mùi' tại giải Hạng Nhất.

BTC V-League đánh giá cao sự chuyên nghiệp của HAGL

BLĐ HAGL đang đứng trước nguy cơ phải nhận án phạt từ VPF khi có những phản ứng thái quá đối với trọng tài Trần Xuân Nguyện ở trận đấu chiều qua.

Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh có thể thoát khỏi án phạt nặng từ VPF.

Nhưng theo những tiết lộ mới đây với báo chí, một quan chức của VPF cho biết: "Chúng tôi được báo cáo HAGL có phản ứng sau tình huống này. Tuy nhiên việc cầu thủ HAGL sau đó vẫn tiếp tục thi đấu, cống hiến cho khán giả là rất đáng ghi nhận. Chúng tôi vẫn đánh giá HAGL là một trong những đội hành xử chuẩn mực, thi đấu cống hiến đẹp mắt vì người hâm mộ. Đấy là điểm tích cực. Riêng phản ứng trong một số thời điểm thì đội bóng nào cũng có, nhưng tuỳ mức độ và các tình tiết liên quan chúng tôi sẽ nhắc nhở đội."

Với sự chuyên nghiệp của mình, có thể HAGL sẽ thoát khỏi một án phạt nặng từ VPF.

Long An nguy kịch

Sau trận thua 2-1 trước Than Quảng Ninh ngay trên sân Tân An. Long An đang lâm nguy khi chỉ mới có vỏn vẹn đúng 4 điểm.

Hơn nữa, đây đã là trận thua thứ 10 của Long An ở mùa giải năm nay và thứ 6 liên tiếp khi HLV Nguyễn Minh Phương đồng ý ngồi vào ghế nóng.

Muốn cải thiện tình hình, chắc chắn Long An phải có cuộc thay máu quy mô lớn ở giai đoạn lượt về mới hy vọng thoát khỏi "tử thần."

Myanmar lại dội mưa bàn thắng vào lưới đối thủ

Nã đến 14 bàn vào lưới Syria lượt trận trước, ĐT nữ Myanmar lại tiếp tục thể hiện sức mạnh đáng sợ của mình tại vòng loại Asian Cup nữ 2018 khi tiếp tục vùi dập ĐT nữ Singapore đến 6 bàn không gỡ.

Với 9 điểm tuyệt đối tạm chiếm ngôi đầu, các cầu thủ Myanmar sẽ cạnh tranh trực tiếp tấm vé duy nhất dự VCK với chủ nhà Việt Nam. Trận đấu quan trọng và hấp dẫn này sẽ diễn ra lúc 18h ngày 11/4 tới.

Hoàng Thư Đà Nẵng gây bất ngờ bất ngờ tại giải Futsal VĐQG 2017

Sau khi trận ra quân ấn tượng ở ngày khai mạc, Hoàng Thư Đà Nẵng tiếp tục tạo nên bất ngờ khi đánh bại đội bóng được đánh giá cao hơn là Sanna Khánh Hòa.

Thi đấu lấn lướt đại diện của Đà Nẵng hầu như trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng việc bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn đã khiến Sanna Khánh Hòa phải trả giá ở phút cuối trận khi Văn Trung đã đệm bóng cận thành đã giúp Hoàng Thư Đà Nẵng giành trọn 3 điểm.

Viết Định - Thể thao Việt Nam | 21:15 09/04/2017