Mời U20 Argentina chỉ là phương án hai

Ít ai biết rằng, trước khi liên hệ mời U20 Argentina đá giao hữu, ưu tiên số một của chúng ta là nhắm đến U20 Đức. Tuy nhiên, phương án trên sớm đổ bể bởi thời điểm chúng ta đá giao hữu, U20 Đức không tập trung được quân số do nhiều thành viên đang phải thi đấu tại Bundesliga. Vì thế, những người chịu trách nhiệm cho việc tâp huấn của U20 Việt Nam đã quyết định chuyển hướng sang Argentina, một đội bóng rất giàu thành tích tại đấu trường U20 World Cup.

Y tế Đức có tất cả, Việt Nam chả có gì

Hôm 2/5, HLV Hoàng Anh Tuấn nhận lời mời, tham gia buổi trả lời phỏng vấn trực tuyến trên On Sport TV. Chiến lược gia sinh năm 1968 đã khen ngợi công tác y tế tại Đức sau những gì nước bạn đã làm cho Tiến Dụng: “Mọi thứ ở Đức đều chuyên nghiệp nên trong cái rủi còn có cái may. Dụng được bác sỹ can thiệp kịp thời, quyết định chuẩn xác. Và cũng khiến tôi chạnh lòng khi nghĩ về công tác y tế tại các CLB Việt Nam. Một bên là có tất cả, một bên là không có gì.”

U20 Nhật Bản mang thần đồng 16 tuổi dự U20 World Cup

Kubo trong mau áo đội trẻ Barca.

U20 Nhật Bản đã tiến hành chốt danh sách 21 cầu thủ dự VCK U20 World Cup 2017. Đáng chú ý trong đó có tiền đạo mới 16 tuổi, Takefusa Kubo - người được mệnh danh là Messi Nhật Bản. Nếu được thi đấu, cầu thủ hiện có trong đội hình U18 Nhật Bản sẽ trở thành cái tên trẻ nhất trong lịch sử được ra sân ở VCK U20 World Cup. Năm ngoái, chính Kubo đã lập cú đúp trong chiến thắng 7-0 của U16 Nhật Bản trước U16 Việt Nam tại VCK U16 châu Á 2016.

U20 New Zealand gặp vấn đề nan giải như U20 Việt Nam

U20 Newzeland.

Đó là vấn đề về tập trung đủ quân số. Ngày 1/5/2017 vừa qua, U20 New Zealand mới hội quân đủ 30 cầu thủ được triệu tập để chuẩn bị cho VCK U20 World Cup diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 5 sắp tới. Điều này xảy ra là do họ thường xuyên thiếu nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài. U20 New Zealand sẽ đá trận khai mạc bảng E với U20 Việt Nam vào ngày 22/5 tới.

Xác định thời điểm Xuân Trường đưa CLB Gangwon về Việt Nam

Xuân Trường sẽ khoác áo Gangwon đối đầu với đồng hương.

Đầu năm 2017, CLB Gangwon đã chiêu mộ thành công tiền vệ Xuân Trường từ HAGL theo dạng cho mượn, sau khi cầu thủ này kết thúc hợp đồng với Incheon United. Một trong những điều khoản đi kem hợp đồng là CLB Gangwon sẽ về Việt Nam thi đấu giao hữu trong năm 2017. Theo Kado (một tờ bào của Hàn Quốc), Gangwon FC sẽ thi đấu với một đội bóng của V-League hoặc cũng có thể là ĐT Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 6 tới. Đây sẽ là một trận đấu đặc biệt bởi Xuân Trường sẽ khoác áo đội bóng Hàn Quốc để đối đầu với một đội bóng quê hương.

Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 19:10 03/05/2017