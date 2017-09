Chuyên gia Việt ủng hộ bầu Hiển làm Chủ tịch VFF

Bầu Hiển được nhiều chuyên gia Việt tín nhiệm ghế nóng Chủ tịch VFF.

Liên quan đến việc bầu chiếc ghế Chủ tịch VFF cho Đại hội khóa VIII sắp sửa diễn ra, không ít chuyên gia bóng đá Việt Nam đã lên tiếng ủng hộ bầu Hiển, ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch tập đoàn T&T. Trước đó, chuyên gia Nguyễn Hồng Thanh cho rằng bầu Hiển là người xứng đáng nhất cho vị trí này. Mới đây, HLV Lê Thụy Hải cũng đã lên tiếng ủng hộ bầu Hiển. Tuy nhiên, ông Hải “lơ” khuyên VFF nên cân nhắc kỹ hơn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Được biết, iện ông Hiển đang sở hữu tới 5 đội bóng đang chơi ở V-League, và đó là một trong những lý do khiến ông này hiện đang có quyền chi phối rất lớn tại giải đấu cao nhất, và cũng là nhân vật có tiếng nói rất quan trọng đối với VFF.

Dính scandal, Văn Lâm không được triệu tập vào ĐT Việt Nam

Dính líu đến vụ ẩu đả cùng trợ lý HLV Lê Sỹ Mạnh ở Hải Phòng cách đây không lâu, thủ thành Việt kiều Đặng Văn Lâm sẽ không có tên trong danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho trận đấu với Campuchia trong khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2019. Cụ thể để chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Mai Đức Chung đã chuẩn bị xong xuôi phương án nhân sự. So với trận lượt đi ở Phnom Penh, ở trận lượt về này danh sách đội tuyển Việt Nam sẽ có một vài điều chỉnh. Đáng chú ý trong số đó là sự vắng mặt của thủ thành Việt kiều Đặng Văn Lâm (Hải Phòng). Văn Lâm vẫn chưa bình phục hoàn toàn chấn thương ở chân sau khi bỏ chạy vì bị trợ lý HLV Lê Sỹ Mạnh dọa đánh. Vụ việc này cũng tác động không nhỏ tới tâm lý của anh.

Cúp QG 2017, nỗi buồn nhà bầu Hiển

Nếu như V-League 2017 đang thật sự náo nhiệt bởi có 3 trong số 4 đội bóng của bầu Hiển đang cạnh tranh gay gắt ngôi vô địch với FLC Thanh Hóa. Ở chiều ngược lại tại Cup QG 2017 năm nay dù cả SHB Đà Nẵng và Quảng Nam FC đã có mặt ở trận bán kết. Tuy nhiên khi mà Quảng Nam sa lầy ở thành Vinh với trận thua muối mặt 1-4 trước SLNA thì cánh cửa đi tiếp với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc là rất thấp. Một người anh em khác của Quảng Nam là SHB Đà Nẵng cũng chẳng khá hơn là bao khi thua tan nát 1-3 ngay trên sân nhà Hòa Xuân trước Becamex Bình Dương. Cơ hội có mặt ở trận chung kết của hai đội bóng nhà bầu Hiển là Quảng Nam FC và SHB Đà Nẵng chỉ là rất nhỏ ở Cup QG năm nay.

ĐT Việt Nam hội quân tiếp đón Campuchia

Thủ môn Tiến Linh - Than Quảng Ninh được triệu tập cùng Bùi Tiến Dũng lên ĐTQG. Ảnh: Đình Viên.

Được biết ngày 10/10 tới đây, trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Mai Đức Chung sẽ đấu trận lượt về gặp Campuchia trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019. Được biết trong danh sách ĐT Việt Nam có biến động khá nhiều so với trận lượt đi. Như thủ môn Phí Minh Long và Đặng Văn Lâm sẽ vắng mặt vì các lý do khác nhau. Bên canh đó, với chấn thương gặp phải thủ quân của Than Quảng Ninh Vũ Minh Tuấn cũng không được triệu tập.

