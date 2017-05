U20 Việt Nam lách qua cánh cửa hẹp

Rõ ràng sau trận thua 0-4 trước U20 Pháp và việc New Zealand đánh bại U20 Honduras với tỉ số 3-1, cơ hội đi tiếp vào vòng 1/8 của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã hẹp hơn rất nhiều. Tại bảng E, Pháp đã chính thức giành vé vào vòng trong, vậy nên khả năng việc U20 Pháp bung hết sức để chơi xòng phẳng với U20 New Zealand ở trận đấu cuối là rất khó. Trong trường hợp New Zealand chỉ cần 1 điểm trước Pháp cơ hội của U20 Việt Nam nhỏ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nếu đánh bại U20 Honduras ở trận đấu cuối cùng, U20 Việt Nam vẫn có thể lách qua cánh cửa hẹp, bởi sẽ trở thành đội bóng đứng ba đạt điểm số cao nhất vào vòng trong.

U20 Việt Nam sẽ lách qua cánh cửa hẹp để vào vòng 1/8.

Trọng tài người UAE Mohammed Abdulla Hassan điều khiển trận Việt Nam - Honduras

Sau hai trận đấu ra quân tại U20 World Cup 2017 thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có phần thiệt thòi bởi những nhận định của trọng tài. Vậy nên ở trận cầu sinh tử với U20 Honduras, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cực kỳ quan tâm. Được biết, Ban tổ chức U20 World Cup đã chính thức phân công trọng tài người UAE Mohammed Abdulla Hassan điều khiển trận U20 Việt Nam vs U20 Honduras. Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2018, ông làm nhiệm vụ ở một số trận như Hàn Quốc - Trung Quốc, Syria - Uzbekistan. Trước đó, ông Mohammed Abdulla Hassan từng cầm còi trận Anh đánh bại Argentina ở vòng bảng.

Vòng 6 giải VĐQG nữ 2017: Đánh chiếm ngôi đầu

Hà Nội I sẽ có trận đấu không khoan nhượng với chủ nhà TP.HCM ở vòng 6 giải VĐQG nữ 2017. Ảnh: Duy Anh.

Vòng 6 giải VĐQG nữ 2017 sẽ chứng kiến trận chung kết sớm giữa các cô gái Hà Nội I và TP.HCM I vào lúc 18h00 ngày 29/5. Như vậy sau 5 lượt trận của giải VĐQG nữ - Cup Thái Sơn Bắc 2017, các cô gái TP.HCM I và Hà Nội đang cạnh tranh quyết liệt ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng. Hiện tại TP.HCM I đang xếp vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng sau Hà Nội và khoảng cách 12/13 điểm. Vậy nên, nếu đội nào giành chiến thắng ở vòng 6 nhiều khả năng sẽ lên ngôi vô địch.

Ngôi sao CLB Sài Gòn FC và TP.HCM sẽ đấu với đội bóng Xuân Trường trên sân Thống Nhất

Thông tin CLB Gangwon FC sang Việt Nam thi đấu với hai ngôi sao của CLB Sài Gòn FC và TP.HCM đã được lãnh đạo Liên đoàn bóng đá TP.HCM xác nhận. Theo đó trận đấu mang ý nghĩa cahof mừng mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc cụ thể là Gangwon và TP.HCM. Tuy nhiên điều mà người hâm mộ đặc biệt quan tâm là việc tiền vệ Lương Xuân Trường người đang khoác áo Gangwon FC sẽ được hồi hương và thi đấu với đồng nghiệp quê nhà.

