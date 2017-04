HLV U19 Myanmar bỏ dở họp báo

U19 Myanmar đã để thua U19 HAGL với tỉ số 2-4 trên chấm 11 sau khi 2 đội cầm hòa nhau với tỉ số 1-1 trong 90 phút thi đấu. Trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Myanmar tỏ ra rất thất vọng về màn trình diễn của các học trò.

Khi đang tập trung trả lời các câu hỏi của phóng viên về trận đấu thì một vài vị khách mời đến tham dự lễ bế mạc đã nói chuyện khá lớn trong khi buổi họp báo diễn ra. Ngay lập tức HLV Nyi Nyi Lat liền ngắt lời phóng viên, không tiếp tục buổi họp báo bày tỏ thái độ không hài lòng và bỏ về. Ông cho rằng điều này là không tôn trọng đến ông cũng như các phóng viên đang tác nghiệp trong phòng họp báo.

Chơi thiếu người, U19 VN thi đấu quả cảm để lên ngôi vô địch

Với tính toán hợp lý của ban huấn luyện khi để các cầu thủ trụ cột nghỉ ngơi, đồng thời giấu bài trước đội bóng đến từ Hàn Quốc, điều đó làm cho các cầu thủ Gwangju có phần bất ngờ. Trong những phút đấu trận đấu U19 Việt Nam nhập cuộc chặt chẽ và quyết liệt hơn. Tuy nhiên phút 45 U19 Việt Nam gặp tổn thất lớn khi Hữu Tuấn có pha ham bóng ở giữa sân vô tình phạm lỗi thô bạo với cầu thủ đội khách và phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân trước khi hiệp 1 kết thúc.

Choi thiếu người U19 Việt Nam vẫn lên ngôi vô địch.

Dù chỉ còn 10 người trên sân trong hiệp 2 nhưng với tinh thần chiến đấu quả cảm, U19 Việt Nam đã có liên tiếp 2 bàn thắng của Lê Văn Xuân cùng Lê Văn Nam để giúp đội nhà đánh bại đối thủ, lên ngôi vô địch xứng đáng.

Hội CĐV Gangwon đòi Xuân Trường ra sân thi đấu

Chiều 22/4, Gangwon đã phải hứng chịu trận thua thứ 3 ở mùa giải này. Dù được chơi trên sân nhà nhưng Gangwon đã để thua 1-2 trước Suwon Bluewings. Hội CĐV Gangwon trận này đã giăng biểu ngữ kêu gọi tạo điều kiện cho Xuân Trường được thi đấu: “Xuân Trường - chúng tôi luôn bên cạnh! Chờ ngày anh tái xuất”. Đại diện hội CĐV Gangwon, anh Gun-woo cho biết: “Chúng tôi đã thua, thua bởi không có nhiều phương án tấn công từ hàng tiền vệ. Chúng tôi có sức mạnh tranh chấp nhưng lại thiếu đi một chân chuyền sắc sảo. Các cổ động viên đang chờ cầu thủ Xuân Trường khỏi chấn thương để Gangwon cải thiện được điều đó.”

TP.HCM muốn bổ sung 5 tân binh

Theo thông tin được đăng tải trên các trang báo mạng, quyền chủ tịch câu lạc bộ TP.HCM, Công Vinh sẽ mang về 5 tân binh cho đội chủ sân Thống Nhất, trong đó có 1 ngoại binh, 1 cầu thủ Việt Kiều và 3 nội binh. Cựu tiền đạo Việt Nam đã lên danh sách bổ sung quân khi lượt đi V-League 2017 chưa kết thúc, và đích thân đi xem các cầu thủ thi đấu. Nên không có gì đổ bể phút cuối thì TP.HCM sẽ có thêm 5 viện binh.

Long An thanh lý hợp đồng với Apollon

Với phong độ tồi tệ ở lượt đi, mới đây, lãnh đạo câu lạc bộ Long An đã thanh lý ngoại binh Apollon và đang tìm gương mặt khác thay thế. Trong thời gian tới, nếu có được những ngoại binh chất lượng, khả năng họ sẽ thanh lý luôn hợp đồng với Oseni.

Trong khi đó, lực lượng nội binh của Long An có chưa đến 20 người, nên ban huấn luyện cũng đang gấp rút tìm người bổ sung. HLV Nguyễn Minh Phương cho biết, hiện nay có khá nhiều cầu thủ ở các câu lạc bộ khác xin về đầu quân cho Long An và trong tuần tới sẽ bắt đầu tuyển chọn lực lượng. Các cầu thủ Long An sẽ bắt đầu tập luyện trở lại chuẩn bị cho giai đoạn lượt về của V.League 2017 vào ngày mai (24/4).

Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 08:15 23/04/2017