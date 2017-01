“Công Phượng ổn và có thể trở lại thi đấu”

Sức khỏe của Công Phượng vẫn tốt sau trận thua trước Hà Nội FC.

Sau quá trình theo dõi, đến tối nay, bác sĩ Đồng Xuân Lâm cho biết: “Công Phương ổn rồi, không vấn đề gì cả. Công Phượng khó thở chỉ sau trận đấu thôi, còn bây giờ đỡ rồi. Chúng tôi vẫn đang theo dõi. Cậu ấy có khả năng quay trở lại thi đấu trong trận đấu cuối tuần này.”

Theo vị bác sĩ này, tiền đạo gốc Nghệ An bị khó thở vì va chạm chứ không phải do những vấn đề nào khác. “Thời điểm đó tôi đang theo dõi ở hướng khác rồi thấy tiếng rầm một cái thì mới chạy ra. Tôi cũng không thấy rõ tình huống diễn biến như thế nào nữa. Tuy nhiên, Công Phượng bị khó thở chỉ vì va chạm chứ không phải do vấn đề thể lực hay quá tải gì cả”, bác sĩ Lâm nói.

“Sếp” HAGL khen Hoàng Vũ Samson đá hay nhưng... quá bạo lực!

“Trận đấu với Hà Nội, chúng tôi thua tâm phục khẩu phục, Hoàng Vũ Samson đá rất hay và không có gì phải bàn cãi về kết quả cả. Nhưng khi xem lại clip tình huống Hoàng Vũ Samson (số 39-Hà Nội) đối với Ngọc Quang (số 24-HAGL) thì tôi vô cùng bức xúc”, ông Tấn Anh nói.

Theo ông Tấn Anh, vào thời điểm bóng đá Việt Nam mà cụ thể là VFF, VPF đã khẳng định kiên quyết nói không với bạo lực sân cỏ thì pha bóng của Hoàng Vũ Samson cần được xem xét lại thật kỹ lưỡng để có án phạt “nguội” thích đáng.

“Cầu thủ của chúng tôi nằm quằn quại trên sân sau pha bóng đó. Tôi tin chắc những người xem clip này đều có chung quan điểm về một hành vi chủ động chơi xấu của Hoàng Vũ Samson. Nó làm tôi liên tưởng tới cú “ra chân” của Hoàng Vũ Samson khiến Huy Hoàng (SLNA) bị chấn thương trước đây”, ông Tấn Anh nhấn mạnh.

HLV Gangwon FC nhận xét bất ngờ về “cú đúp” của Xuân Trường?

Chiếc vé tham dự WC U20 năm 2016 sẽ là động lực cho các đội tuyển trong năm 2017.

Nói về tiền vệ người Tuyên Quang, ông chia sẻ trên tờ Naver: "Hồi còn ở HAGL, tôi đã nhận ra Xuân Trường là cầu thủ trẻ có tiềm năng nhưng khuyết điểm lớn nhất của cậu ấy chính là sự yếu kém ở khả năng phòng thủ. Khi mang Trường về Gangwon FC, tôi muốn cậu ấy phải hoàn thiện khả năng phòng ngự của mình tiền vệ này đã bắt đầu có sự tiến bộ. Trận vừa qua cậu ấy đã làm tốt ở khả năng phòng ngự và còn đóng góp lớn trong mặt trận tấn công, tôi rất hài lòng.

Xuân Trường còn có thể trở thành một cầu thủ mạnh mẽ về tinh thần, như một chiến binh thực sự. Cậu ấy đã chứng tỏ được tham vọng và sự khát khao chinh phục thành công tại K.League".

Cú đấm vào đạo đức

Lâu nay ở bóng đá Việt Nam vốn có thói quen HLV hay che chắn thói hư tật xấu của cầu thủ mình để xử lý nội bộ và tránh vạch áo cho người xem lưng nhưng ông Petrovic thì rất thẳng thắn tỏ thái độ và xử lý ngay trên sân.

Hành động bực tức của HLV Petrovic thể hiện sự thất vọng về thái độ hành xử thiếu chuyên nghiệp nơi cầu thủ mà ông đã tin tưởng giao chiếc băng đội trưởng.

Nếu HLV nào cũng dám thể hiện chính kiến và dám “dạy” học trò ngay trên sân thì bóng đá Việt Nam không “mất bò mới lo làm chuồng” kiểu như bị AFF chê xấu xí mới vội lo “dạy dỗ” các cầu thủ, các CLB.

Cú đấm của HLV Petrovic có thể sẽ làm cho những nhà quản lý bóng đá Việt Nam ngộ ra về công tác giáo dục cầu thủ. Hay nói đúng hơn là cú đấm vào nền tảng đạo đức mà bóng đá Việt Nam lâu nay vốn rất thờ ơ.

Bóng đá Việt Nam năm 2016: Tạo đà cho những mục tiêu lớn

Năm 2016 khép lại với nhiều dấu ấn và cung bậc cảm xúc của bóng đá Việt Nam. Những thành tích gây chấn động trên bình diện bóng đá quốc tế, làm nức lòng người hâm mộ cả nước, đồng thời cũng đặt ra cho bóng đá Việt Nam những thách thức rất lớn trong năm 2017.

Theo kế hoạch dự kiến, sẽ có tổng cộng 12 đội tuyển lần lượt xuất quân tham dự các đấu trường khu vực, châu lục và thế giới, trong đó tâm điểm là ĐT U20 QG tham gia đua tài VCK FIFA U20 World Cup tại Hàn Quốc; các ĐT trẻ U16, U19, U23, ĐT Futsal QG tham dự vòng loại châu Á; ĐT U22 QG, ĐT nữ QG, ĐT futsal nam, nữ QG tham dự SEA Games 29; ĐTQG cạnh tranh suất vé tham dự VCK Asian Cup 2019... Tự hào và phấn khởi khi bóng đá Việt Nam góp mặt tại các đấu trường của AFF, AFC và FIFA, nhưng điều này đồng thời cũng đặt ra những thử thách rất lớn đối với VFF trong công tác đảm bảo những nguồn lực cần thiết để phục vụ kế hoạch tập trung, tập huấn của các đội tuyển trước khi tham dự các giải đấu của khu vực, châu lục và thế giới.

Với quyết tâm và nỗ lực cao nhất, ngay từ thời điểm này, VFF đã chủ động xây dựng kế hoạch, huy động tối đa các nguồn tài trợ để đầu tư một cách có trọng tâm, trọng điểm cho các đội tuyển, đặc biệt là ưu tiên các đội tuyển trẻ để tham gia các đấu trường quốc tế trong năm 2017.

Viết Định - Thể Thao Việt Nam | 07:20 20/01/2017