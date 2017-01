Công Phượng vẫn được khen dù chơi mờ nhạt trước nhà vô địch

HLV Chu Đình Nghiêm vẫn dành những lời khen cho Công Phượng dù HAGL thua trận

Đội bóng phố núi đã thúc thủ trước đương kim vô địch Hà Nội FC quá mạnh trên sân nhà Hàng Đẫy tại vòng 3 V-League tối ngày 18/1. Trong khi đó, Công Phượng tiếp tục có một trận đấu mờ nhạt. Anh đá tiền vệ nhưng cầm bóng rất nhiều, hay để mất bóng, không tạo được đột biến và dễ dàng bị đối phương bắt bài.

Dù vậy, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vẫn đánh giá cao sự cố gắng của Công Phượng: “Tôi ấn tượng Công Phượng vì cậu ấy vẫn rất cố gắng. Phượng vẫn là một cầu thủ chuyên nghiệp và có tố chất đặc biệt. Tôi hy vọng thời gian tới, cậu ấy sẽ trở lại.”

Ở cuộc họp báo vòng 1 V-League, ông Nghiêm từng nói Hoàng Anh Gia lai có vấn đề trong cách đào tạo trẻ. Lần này, điều đó tiếp tục được xác nhận: “Tôi nghĩ đó là quan điểm bóng đá của họ. Chúng tôi sẽ không làm như vậy. Hai cầu thủ Tây của Hoàng Anh không giúp gì được họ nhiều.”

HLV Khánh Hòa chỉ ra nguyên nhân SLNA đánh mất chiến thắng

Trả lời họp báo sau trận đấu, HLV Võ Đình Tân của S. Khánh Hòa BVN không cho rằng đội chủ nhà mất chiến thắng vì sự non nớt của hàng phòng ngự mà vì các học trò của ông đã tuân thủ đúng chiến thuật và vùng dậy đúng thời điểm, ông cho biết: "Đội chủ nhà SLNA đá pressing ngay từ đầu cộng với mặt sân không được khô ráo khiến cho các cầu thủ của chúng tôi xoay xở không được tốt. Cộng với thời tiết lạnh đã ảnh hưởng đến khả năng bắt nhịp trận đấu của S. Khánh Hòa BVN dẫn tới 2 bàn thua sớm. Sau đó, các học trò của tôi đã kịp bắt nhịp và quay trở lại với lối đá của đội đã đề ra. Đó là lý do SLNA phải đón nhận 2 bàn thua chứ không phải vì sự non nớt. Tôi rất hài lòng với kết quả này.

Dù ngoại binh Henry của SLNA là người có được bàn thắng nhưng theo tôi đây không phải là cầu thủ nổi trội nhất trên sân bên phía đội chủ nhà. Thay vào đó, tôi ấn tượng với khả năng hoạt động tương đối tốt của tiền vệ Phi Sơn."

HLV Lê Thụy Hải: 'BTC, Ban Kỷ luật cần trung thực về án kỷ luật với Omar'

Và theo tôi, BTC giải, Ban Trọng tài, Ban Kỷ luật phải giải thích, chứng minh được cơ sở tại sao lại đưa ra mức án kỷ luật phạt tiền và treo giò 8 trận với Omar. Luật bóng đá hoàn toàn có thể thay đổi, tôi cũng ủng hộ việc ấy và bất cứ cầu thủ nào vi phạm vào những điều luật đã được sửa đổi thì phải chịu hình thức kỷ luật.

HLV Lê Thụy Hải muốn BTC giải trung thực hơn về án phạt của Omar.

Mỗi giai đoạn, mỗi vụ việc khác nhau nên không thể so sánh vụ này với vụ kia. Nếu chúng ta muốn đẩy V-League lên cao, làm cho giải đấu thật trong sáng thì phải mạnh mẽ, quyết liệt khi xử lý các sự cố phát sinh. Tuy nhiên, BTC phải giải thích rõ ràng, rành mạch, nếu không, mọi người sẽ thắc mắc và phản biện.

Họ có quyền nghi ngờ sự trong sáng, minh bạch khi xử lý kỷ luật. FLC Thanh Hóa đang dẫn đầu bảng xếp hạng mà mất tiền đạo chủ lực như Omar đương nhiên là thiệt thòi và họ buộc phải đấu tranh

Tôi không bênh cá nhân Omar hay CLB FLC Thanh Hóa, cũng không có ý kiến gì về Ban Kỷ luật nhưng thành thật mà nói, BTC giải, Ban Kỷ luật phải trung thực, giải thích cho người hâm mộ tại sao lại xử lý như vậy, vì lý do gì cần nghiêm minh.

HLV Phạm Minh Đức: 'Bác sỹ Đồng Xuân Lâm làm rất tốt ở HAGL'

HLV trưởng U21 Hà Nội T&T, cựu cầu thủ HAGL Phạm Minh Đức chia sẻ: “Ngày tôi còn ở Gia Lai, các bác sỹ làm việc rất tốt. Tôi nghĩ đội ngũ y tế ở Gia Lai là cực tốt. Bản thân bác sỹ Đồng Xuân Lâm là người có kinh nghiệm làm việc lâu năm. Bác sỹ ở với bầu Đức từ năm 2002 tới giờ mà vẫn trụ lại thì chắc chắn phải làm việc tốt.

Ngày đó, chúng tôi ở Gia Lai ít dính chấn thương. Nếu có bị, chúng tôi cũng hồi phục nhanh. So với Việt Nam, tôi nghĩ y tế ở HAGL là tốt nhất cả nước”.

HLV Đức Thắng: Người Sài Gòn không chờ derby thế này

HLV Đức Thắng chia sẻ: “Tôi hạnh phúc khi được tham dự 1 trận derby của bóng đá TP Hồ Chí Minh. Tính chất của trận derby khá căng thẳng nhưng thực lòng mà nói trận đấu ngày hôm nay không hay. Cá nhân tôi không muốn có 1 trận đấu như thế này diễn ra. Nó không mang lại cảm xúc cho khán giả.

Lâu lắm rồi khán giả thành phố không được chứng kiến 1 trận derby nhưng trận đấu lại diễn ra như thế này. Bóng đá VIệt Nam có quá nhiều điều kìm hãm sự phát triển như bạo lực, quá nhiều thời gian nằm sân… Trong khi cảm xúc khán giả mong chờ các cầu thủ thi đấu hay, đẹp, thắng bằng bàn thắng đẹp.

Có lẽ một phần vì thành tích và lẽ đương nhiên CLB TP HCM đang rất cần điểm. Họ cũng chỉ là sản phẩm của bóng đá Việt Nam. Còn chúng tôi, điều trước tiên chúng tôi hướng đến là bóng đá cống hiến, bóng đá đẹp và thắng thua chỉ là một trận đấu. Còn trọng tài, tôi không muốn bình luận vì đã có nhiều người nói rồi.”

Ở trận đấu derby đầu tiên của bóng đá TP Hồ Chí Minh sau 5 năm, sân Thống Nhất chứng kiến cảnh chỗ nằm nhiều hơn cả chỗ ngồi. HLV Nguyễn Đức Thắng hy vọng người hâm mộ bóng đá TP Hồ Chí Minh đến sân nhiều hơn cổ vũ cả 2 đội bóng vì: “Chúng tôi hơi buồn với tính chất derby mà khán giả chưa mặn mà lắm, điều đội bóng cần nhất là khán giả lại chưa có.”

Viết Định - Thể thao Việt Nam | 08:05 19/01/2017