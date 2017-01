HLV từng vô địch Champions League chê cầu thủ Việt chỉ biết phá bóng

HLV Petrovic thẳng thừng chê cầu thủ Việt.

HLV Petrovic vừa cùng đội bóng xứ Thanh có chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại V-League sau khi hạ đội chủ nhà S.Khánh Hòa BVN 2-0. Sau 2 vòng đấu, ông đã có cái nhìn toàn cục về bóng đá Việt. “Bóng đá Việt Nam chơi mất bình tĩnh, chủ yếu phá bóng, không có ai chơi bóng nhịp nhàng, uyển chuyển. Cầm và kiểm soát bóng thì đó mới là bóng đá”, ông chê thẳng thừng.

Đội bóng của Công Vinh sở hữu xe chuyên chở như Premier League

“Xe sẽ được dán trang trí bên ngoài, với logo của CLB, kính được làm mờ, ghế cũng được thêu...Xe sẽ giống như xe của các đội bóng ở Premier League hay Thái Lan”, Công Vinh chia sẻ.

Cựu tiền đạo của tuyển Việt Nam cho biết anh muốn CLB TP.HCM chuyên nghiệp hoá, bắt đầu từ những chi tiết nhỏ. Trước khi lo xe, đội đã kiếm được nhà tài trợ áo đấu chất lượng cao, làm lại phòng thay đồ theo kiểu Bayern Munich.

“Tôi muốn các cầu thủ có được chế độ đã ngộ tốt nhất, để họ thấy hưng phấn bước vào các trận đấu, chiến đấu hết mình vì người hâm mộ. Các cầu thủ phải chơi bóng đá sạch, hết mình cho tới tận giây cuối cùng để phục vụ các CĐV, những người đã tốn thời gian, bỏ tiền tối sân cổ vũ,” Công Vinh nói thêm.

Chuyện "bắt sóng" của Xuân Trường ở Gangwon

Đầu tiên, cần phải nhấn mạnh rằng Gangwon FC là một thế giới hoàn toàn khác so với Incheon Utd. Dù mới giành quyền lên chơi ở K-League Classic, nhưng đội bóng này sở hữu tiềm lực tài chính hùng mạnh hơn rất nhiều so với Incheon. Bên cạnh đó, tham vọng vươn xa của họ cũng lớn và trực diện hơn nhiều so với đội bóng cũ của Xuân Trường, khi đặt mục tiêu giành vé dự AFC Champions League mùa giải sau.

Bên cạnh đó, đa số cầu thủ của Gangwon đều nói được tiếng Anh, nên Xuân Trường càng dễ dàng hơn trong việc trao đổi. Vốn tiếng Anh của Xuân Trường từ trước tới nay không hề kém và là “trợ thủ” đắc lực cho anh. “Mọi thứ đang diễn ra thuận lợi và tốt đẹp hơn tôi nghĩ. Công việc của tôi bây giờ chỉ là tập trung tập luyện thi đấu làm sao cho tốt nhất mà thôi,” tiền vệ sinh năm 1995 chia sẻ.

Xuân Trường tâm sự: “Dù mới đến, nhưng tôi có cảm giác mọi người thật nồng hậu và chân tình. Mọi thứ cứ như ở nhà vậy. HLV Choi đã chỉ bảo tôi rất nhiều điều về bóng đá cũng như cuộc sống mới. Việc quan trọng nhất tôi cần làm là tập trung vào bóng đá. Tôi cần cải thiện nhiều về khả năng hòa nhập với các đồng đội trên sân, thể lực và chiến thuật như yêu cầu của HLV đề ra. Tôi không bao giờ hài lòng với những gì mình đã có. Tôi muốn tiến bộ hơn sau từng trận và sẽ làm tất cả để chứng minh khả năng của mình tại Gangwon.”

Chuyên gia Việt khen Xuân Trường và Văn Thanh

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải đánh giá cao Xuân Trường, Văn Thanh tại SEA Games 29.

Chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải vừa nhận định rằng, với những cái tên xuất sắc như Xuân Trường, Văn Thanh hay Quang Hải thì ĐT U23 Việt Nam sẽ dễ dàng vượt qua vòng bảng và có thể mơ về tấm HCV ở SEA Games 2017. Hiện tại, HLV Nguyễn Hữu Thắng đang tích cực dự khán các trận đấu ở V.League 2017 để tuyển quân.

